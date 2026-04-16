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Instagram Reel ने वृंदावन नाव हादसे में बचाई 60 बरस की महिला की जान, जानिए कैसे
इस हादसे के शिकार दो लोग अभी भी लापता हैं. प्रशासन का कहना है कि जब तक सभी लोगों का पता नहीं चल जाता, तब तक सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा.
उत्तर प्रदेश के वृंदावन में हुए नाव हादसे की दर्दनाक कहानी के बीच एक बेहद सुखद और प्रेरक कहानी सामने आई है. इस हादसे में बचीं 60 बरस की रजिंदर कौर का कहना है कि सोशल मीडिया पर देखी रील्स ने उनकी जिंदगी बचा ली. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंजाब के लुधियाना की रहनेवाली रजिंदर ने बताया कि वे अक्सर धार्मिक यात्राओं पर रहती हैं और रील देखने की भी शौकीन हैं. मीडिया को दिए अपने बयान में उन्होंने बताया कि कभी एक रील देखी थी, जिसमें पानी में डूबने से बचने के उपाय बताए गए थे. इस रील के बाद उनके टाइम लाइन पर ऐसे कई और वीडियो भी आए. हर वीडियो को उन्होंने बड़े चाव से देखा. उससे मिले सबक उन्हें याद रह गए थे. ऐसे में जब वृंदावन में नाव हादसा हुआ और वे डूबने लगीं, तो उन्हें रील के सबक ध्यान आ गए और उन्होंने अपने नाक और मुंह को हाथ से बंद कर लिया. नतीजतन डूबने से बच गईं.
हादसे में 14 की मौत, 22 बचाए गए, 2 लापता
वृंदानव नाव हादसे को याद कर वे अब भी सिहर जाती हैं. याद दिला दें कि इस हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है. 22 लोगों को बचाया जा चुका है. 2 लोग अब भी लापता हैं. सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें लगातार लापता लोगों की तलाश में जुटी हैं.
इस हादसे में बचे 22 लोगों में से एक हैं रजिंदर कौर. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रजिंदर कौर बताती हैं कि पानी में डूबने से बचने के लिए रील्स में बताई गईं टिप्स उनके जेहन में थीं. जब वे पानी में गिरीं तो सबसे पहले उन्होंने अपना मुंह बंद किया. हाथ से अपनी नाक ढंककर बहुत धीमी गति से सांस लेना शुरू कर दिया. जिसकी वजह से वे डूबी नहीं. जब उनका सिर पानी की सतह पर आया तो उन्होंने हाथ और पांव चलाने शुरू किए. हालांकि इससे पहले पांच से सात मिनट तक पानी के अंदर रहीं.
नाव करीब आई तो कुंडा पकड़कर रखा…
रजिंदर कौर ने बताया कि जब एक नाव मेरे करीब आई तो मैंने उस नाव का कुंडा पकड़कर रखा. मेरा वेट ज्यादा था, ऐसे में कुंडा पकड़ा होने के बावजूद मैं बार बार डिप कर रही थी. लेकिन तकरीबन 20 मिनट के बाद मुझे सही सलामत बाहर निकाल लिया गया.
यह हादसा बीते शुक्रवार को दोपहर करीब 2 बजकर 45 मिनट पर वृंदावन के यमुना के केशी घाट के पास हुआ था. सवारियों से भरी एक नाव पीपा पुल से टकराने के बाद उलट गई थी.
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