Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की तरफ से बनाए गए अपार्टमेंट में दरारें आ गई हैं. केडीए रेजिडेंसी सोसायटी के निवासियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्राधिकरण के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए अपने अपार्टमेंट को ध्वस्त करने की मांग की है. अपार्टमेंट के लोगों का कहना है कि इमारतों में कई जगहों पर दरारें दिखाई दे रही हैं. अपार्टमेंट उस गुणवत्ता से नहीं बनाए गए हैं जिसका उनसे वादा किया गया था. घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया है. इमारत खराब हो गई है और हमें इसके गिरने की आशंका है. निवासियों का कहना है कि अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है.

सोसायटी के लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी इसे ठीक नहीं करवाया जा रहा है. लोगों का कहना है कि गंभीर दरारों की वजह से यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. इसलिए इस इमारत को या तो पूरी तरह से मरम्मत कराई जाए या फिर ध्वस्त करा दिया जाए.

Uttar Pradesh | Residents of KDA residency society in Kanpur ask CM Yogi to demolish their apartments, claiming “severe cracks have appeared in the buildings” (17.09) pic.twitter.com/X9GdfeQ8Q4

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 18, 2022