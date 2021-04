Lucknow, Uttar Pradesh, Crime news, UP, News: उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में एक रिटायर्ड आईएएस अफसर (Retired IAS officer) ने अपने बेटे और बहू के खिलाफ चोरी की शिकायत दर्ज कराई है. उन्‍होंने अपने बेटे और बहू के खिलाफ 24 लाख रुपए नकद और सोने (24 lakh and gold jewelery) के कई गहने चोरी करने का आरोप लगाया गया है. Also Read - Covid19: इन 10 राज्यों में 83.29 प्रतिशत कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले

रिटायर्ड आईएएस अफसर गोमती नगर एक्सटेंशन इलाके में दर्ज कराई गई शिकायत में अपने बेटे-बहू पर आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाते हुए फ्लैट से 24 लाख रुपए नकद और सोने के कई गहने चोरी करने का आरोप लगाया है.

पूर्व आईएएस अधिकारी मदनपाल आर्य ने अपनी शिकायत में कहा है कि नई दिल्ली निवासी उनके बेटे रजत आर्य और बहू बरखा फरवरी के आखिरी हफ्ते में उनके फ्लैट पर आए और उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें अपने पास रहने दें.

रिटायर्ड आईएएस अधिकारी मदनपाल आर्य ने पुलिस को बताया, “रजत और बरखा ने मुझे बताया कि उन्हें लॉकडाउन के कारण भारी नुकसान हुआ है और उन पर कई लाख रुपए का कर्ज हो गया है. मैं भावुक हो गया और अपने साथ रखने के लिए सहमत हो गया. 27 मार्च को किसी निजी काम के लिए मैं लखीमपुर खीरी गया था. इसके बाद 30 मार्च की रात को रजत ने मुझे फोन करके बताया कि वे जा रहे थे. मैंने रजत से कहा कि वह रामपाल को चाबी दे दें. ” इसके बाद जब 1 अप्रैल को आर्य वापस लौटे तो उन्हें अपने घर से 24 लाख रुपए नकद, सोने की 1 घड़ी, सोने के 4 कंगन, सोने की 3 चेन, सोने की चूड़ी और 1 लॉकेट आलमारी से गायब मिला.

रिटायर्ड आईएएस मदनपाल आर्य ने आगे बताया, “इसके बाद मैंने अपनी पत्नी को पूछताछ के लिए बुलाया कि क्या उसने उन्हें कहीं और रखा है और फिर उसके बाद गोमती नगर के एसएचओ को घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए बुलाया.” एसएचओ, गोमती नगर एक्सटेंशन, पवन कुमार ने कहा, “हमने आपराधिक विश्वासघात तोड़ने का मामला दर्ज किया है और मामले की जांच कर रहे हैं.”