रोशनी की क्रांति! यूपी के 3 लाख लोग को मिलेगी मजबूत बिजली, 433 करोड़ की योजना से 3333 गांवों में 24 घंटे रहेगा उजाला

अधिकारियों का कहना है कि कार्य पूर्ण होने पर बिजली कटौती में काफी कमी आएगी और 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति संभव होगी.

जानिए क्या है ये योजना

उत्तर प्रदेश में बिजली क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में देवीपाटन मंडल एक बड़ा कदम उठा रहा है. यहां के चार जिलों गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती में लगभग तीन लाख लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलने की उम्मीद जगी है. केंद्र सरकार की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Sector Scheme – RDSS) के तहत 433 करोड़ 81 लाख रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना चल रही है, जिससे 3333 मजरों (छोटे-छोटे गांवों/बस्तियों) में बिजली व्यवस्था सुदृढ़ होगी. यह योजना उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) द्वारा लागू की जा रही है. इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना है.

जर्जर तार, पुराने खंभे जैसी समस्याएं होंगी खत्म

वर्तमान में कई ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर तार, पुराने खंभे और अपर्याप्त ट्रांसफार्मर क्षमता के कारण बिजली कटौती और कम वोल्टेज की समस्या आम है. RDSS के माध्यम से इन कमियों को दूर किया जा रहा है. परियोजना के तहत प्रमुख कार्यों में पुरानी और जर्जर बिजली लाइनों को बदलना, नए खंभे लगाना, ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाना, एबीटी (एरियल बंच्ड केबल) लाइनों का विस्तार और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार शामिल हैं. इससे बिजली चोरी कम होगी, ट्रांसमिशन लॉस घटेंगे और आपूर्ति विश्वसनीय बनेगी.

अब मजबूत नेटवर्क तैयार

विशेष रूप से 3333 मजरों में जहां पहले बिजली पहुंच सीमित या अनियमित थी, वहां अब मजबूत नेटवर्क तैयार हो रहा है. इस योजना से करीब तीन लाख उपभोक्ता (घरेलू और अन्य) सीधे लाभान्वित होंगे. अंधेरे में रहने वाले परिवारों को पहली बार नियमित बिजली मिलेगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा. शिक्षा, स्वास्थ्य, छोटे उद्योग और दैनिक जीवन आसान बनेगा.

RDSS उत्तर प्रदेश में व्यापक स्तर पर लागू

RDSS उत्तर प्रदेश में व्यापक स्तर पर लागू है, लेकिन देवीपाटन मंडल के लिए यह खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां ग्रामीण आबादी अधिक है और बुनियादी ढांचा अपेक्षाकृत कमजोर रहा है. केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित इस स्कीम में राज्य सरकार भी सहयोग कर रही है. तय कार्यक्रम के अनुसार सभी कार्य 15 मार्च तक पूरे करने का लक्ष्य है.

UPPCL की टीमें तेजी से काम कर रही हैं ताकि समयसीमा का पालन हो. अधिकारियों का कहना है कि कार्य पूर्ण होने पर बिजली कटौती में काफी कमी आएगी और 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति संभव होगी. यह परियोजना योगी सरकार की ’24 घंटे बिजली’ मुहिम का हिस्सा है. इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्र मजबूत होंगे, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा. स्थानीय लोग इस बदलाव से उत्साहित हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द ही उनके घरों में रोशनी बनी रहेगी.

