UP Election 2022: नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज बुधवार को दिल्‍ली में बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के आवास पर जाट नेताओं के साथ एक बैठक की है. सामाजिक भाईचारा के नाम से हुई इस सियासी बैठक में जाट समुदाय के करीब 250 से प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से बीजेपी सीनियर नेताओं ने यूपी चुनावों के मद्देनज चर्चा की है. इस मीटिंग के बाद भाजपा के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने राष्‍ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी को भाजपा गठबंधन में आने का न्‍यौता तक दे दिया लेकिन, जयंत चौधरी ने इस प्रस्‍ताव को ठुकराते हुए कहा, मुझे आमंत्रित न करें, तुरंत उन किसानों को आमंत्र‍ित करें जिनके घरों के लोगों की मौत हो गई है. रालोद यूपी चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही है.Also Read - UP Polls: यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी को टिकट देने का अखिलेश यादव ने किया बचाव- जानें क्या बोले सपा प्रमुख

After BJP MP Parvesh Verma’s statement, hinting a possible post-poll alliance with RLD in UP, party chief Jayant Chaudhary tweets, “Don’t invite me. Invite the +700 farmers whose households were destroyed by you.”

RLD is fighting the UP polls in alliance with Samajwadi Party https://t.co/X2w332aiPx pic.twitter.com/1jC1zFMilt

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 26, 2022