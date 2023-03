उत्तर प्रदेश के संभल के चंदौसी इलाके में आलू कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है. मुरादाबाद रेंज के डीआईजी शलभ माथुर ने बताया कि हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई है जबकि कई अभी भी लापता हैं. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव अभियान चला रही हैं. जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि हादसे में 11 लोगों को बचाया गया है. डीएम ने कहा कि NDRF अपने खोजी कुत्तों की मदद से फंसे लोगों को ढूंढ रहे हैं. हमने सुबह के लिए अपने बल को बढ़ाया है. एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज के मालिक समेत दो नामजद लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज़ कर ली गई है.

पुलिस ने चार लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. मुख्य आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है.मलबा हटने के बाद ही इस बिल्डिंग के गिरने का असल कारण बता पाएंगे. जी मीडिया संवाददाता के अनुसार, अब तक 17 मजदूरों को निकाला गया है. अभी भी 10 से अधिक मजदूरों के दबे होने की आशंका है.