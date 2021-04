Rs. 10 thousand fine for not wearing mask in Deoria, UP: उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति के बीच देवरिया से एक खबर है. देवरिया में मास्क न पहनने पर एक व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. राज्य में पहले ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं. Also Read - Covid-19 वैक्सीन की जगह रेबीज का टीका लगाने पर फार्मासिस्ट बर्खास्त, अन्य निलंबित

देवरिया के एसपी श्रीपति मिश्र ने बताया कि 2 दिन पहले एक व्यक्ति का 1000 रुपये का चालान काटा गया था. पुलिस ने उन्हें मास्क भी दिया. फिर भी मास्क न लगाने के लिए 10,000 रुपये का चालान किया गया. जुर्माना भरने वाला व्यक्ति का नाम अमरजीत यादव है. संभवतः यह पहला मौका है जब किसी व्यक्ति पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

गौरतलब है कि पिछले दिनों राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग के लिए कई तरह के प्रतिबंधों और उपायों की घोषणा की थी. इसी में मास्क नहीं पहनने पर एक हजार रुपये जुर्माने की बात कही गई थी. इसमें यह भी कहा गया था कि दोबारा मास्क नहीं पहनने पर उक्त व्यक्ति का 10 हजार रुपये का चालान काटा जाएगा.

इस बीच इलाहाबादा हाईकोर्ट ने राज्य के पांच शहरों में आज से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है. ये पांच शहर हैं- राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर और वाराणसी.