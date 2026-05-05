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यूपी में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बदले नियम, पोस्ट पेड सिस्टम लागू होगा, हर महीने इस तारीख को आएगा बिल

Electricity Rules: नए नियमों के अनुसार, सभी स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक बिल मिल जायेंगे. बिल मिलने की तिथि से भुगतान के लिए 15 दिन का समय दिया जायेगा.

Published date india.com Published: May 5, 2026 9:59 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Smart Prepaid Meters Rule in UP: उत्तर-प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के कारण बिजली बिल से जुड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे लोगों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है. इसे लेकर नए नियम लागू किए गए हैं. सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की व्यवस्था को खत्म पर फिर से पोस्ट पेड़ सिस्टम लागू करने की घोषणा की है. राज्य के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने नई व्यवस्था का ऐलान किया है. ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने ये भी बताया है कि ब हर महीने की 10 तारीख को बिजली का बिल आएगा.

बिजली व्यवस्था में क्या बदलाव हुए?

उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब सभी प्रीपेड मीटर पोस्टपेड स्मार्ट मीटर के रूप में कार्य करेंगे. सोमवार, 4 मई को इसे लेकर एक आधिकारिक बयान में जानकारी दी गई. बयान में कहा गया है कि पहले की तरह ही बिजली बिल में बिल जमा करने की तिथि लिखी रहेगी. इसके साथ ही उपभोक्ताओं को अपना बकाया भुगतान 10 किस्तों में करने की बड़ी राहत भी दी गई है. उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ए.के. शर्मा ने इस संबंध में बैठक के बाद विस्तार से जानकारी दी.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ए.के. शर्मा ने एक बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि बिलिंग साइकिल वैसे ही रहेगा जैसे पहले पोस्टपेड मीटर में होता था. पहले की तरह एक तारीख से माह के अन्त तक, एक महीने का बिल एसएमएस और व्हाट्सएप पर दिया जायेगा. जिन उपभोक्ताओं का मोबाइल नम्बर बदला है, वे अपना नम्बर अपडेट करवा सकते हैं.

लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी

यूपी सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी. इससे बिलिंग प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी. लोगों को भुगतान के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा. नए नियमों के अनुसार, सभी स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक बिल मिल जायेंगे. बिल मिलने की तिथि से भुगतान के लिए 15 दिन का समय दिया जायेगा. जिस उपभोक्ता को समय से बिल न प्राप्त हो वो व्हाट्सएप नंबर पर अकाउंट नंबर दर्ज कर अपना बिल व बकाया बिल प्राप्त कर सकेंगे. यह बिल 1912 पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर भी प्राप्त किये जा सकेंगे.

बयान में कहा गया है कि जिन उपभोक्ताओं के परिसर में पोस्टपेड से प्रीपेड मीटर लगाए गए थे और उनकी सिक्योरिटी वापस कर दी गई थी. अब पोस्टपेड व्यवस्था लागू होने पर उनसे सिक्योरिटी एकमुश्त न लेकर चार किस्तों में ली जाएगी.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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