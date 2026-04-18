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Saharanpur Darul Uloom Deoband Bans Mobile For Students Hostel

यूपी के इस शहर में मोबाइल पर पूरी तरह रोक! पकड़े गए तो होगी ये बड़ी कार्रवाई

दारुल उलूम देवबंद ने छात्रों के लिए स्मार्टफोन पर पूरी तरह बैन लगा दिया है. जानिए नया नियम और इसके पीछे की वजह क्या है.

Photo from AI

इस्लामिक शिक्षण संस्थान ‘दारुल उलूम देवबंद’ ने छात्रों के अनुशासन को बनाए रखने के लिए एक सख्त कदम उठाया है. संस्थान ने हॉस्टल में रहने वाले सभी छात्रों के लिए स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगा दिया है. प्रबंधन का मानना है कि मोबाइल फोन छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटकाते हैं, जिससे उनकी शिक्षा पर असर पड़ता है. इसलिए अब छात्रों को सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.

नए-पुराने सभी छात्रों पर लागू होगा नियम

संस्थान द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह नियम हर छात्र पर लागू होगा. फिर चाहे वह नया एडमिशन लेने वाला हो या पहले से पढ़ रहा हो. किसी भी छात्र को अपने पास स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं होगी. अगर फोन स्विच ऑफ भी हो और तलाशी के दौरान मिल जाए, तब भी उसे नियम का उल्लंघन माना जाएगा.

नियम तोड़ा, तो संस्थान से नाम काटेगा

प्रबंधन ने इस आदेश के साथ कड़ी चेतावनी भी दी है. अगर कोई छात्र चोरी-छिपे मोबाइल रखता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसमें अखराज यानी संस्थान से नाम काटने तक की कार्रवाई शामिल है. आसान भाषा में कहें तो छात्र को सीधे बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है.

मोबाइल से दूरी पर पढ़ाई पर फोकस

देवबंद के उलेमा कारी इसहाक गोरा ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा – संस्थान का मुख्य उद्देश्य छात्रों को अच्छी शिक्षा देना है. उन्होंने बताया कि पहले भी इस तरह के निर्देश जारी किए जा चुके हैं. उनका कहना है कि छात्र अपना ज्यादा समय मोबाइल पर बिताते हैं, जिससे उनका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है. इसलिए जरूरी है कि वे किताबों में मन लगाएं और मोबाइल जैसी चीजों से दूर रहें.

हर संस्थान के अपने नियम, अनुशासन जरूरी

कारी इसहाक ने यह भी साफ किया कि हर शिक्षण संस्थान का अपना एक सिस्टम और नियम-कानून होता है, जिसे बनाए रखना जरूरी होता है. समय-समय पर ऐसे फैसले इसी उद्देश्य से लिए जाते हैं, ताकि माहौल बेहतर बना रहे. दारुल उलूम का यह कदम भी उसी दिशा में एक कोशिश है, जहां छात्रों को अनुशासन में रखते हुए उन्हें बेहतर शिक्षा दी जा सके.

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