UP News in Hindi: समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी (Abu Azmi) ने शुक्रवार को आजमगढ़ में एक शादी समारोह में शामिल होते हुए कश्मीर फाइल्स (Kashmir Files) को झूठा बताते हुए BJP पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा का मकसद मुसलमानों और हिंदुओं के बीच नफरत पैदा करना है, उन्होंने कश्मीर फाइल्स (Kashmir Files) को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि अगर कश्मीर फाइल्स दिखाना है तो गुजरात फाइल्स भी दिखाएं. बकौल अबू आजमी, आज की स्थिति में विकास पर नहीं बल्कि धर्म के नाम पर वोट दिए जाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी धर्म के नाम पर चुनाव लड़ रही है.

उत्तर प्रदेश में सपा के प्रदर्शन पर चर्चा करते हुए सपा नेता अबू आसिम आजमी ने कहा कि विधानसभा के चुनाव में सपा को कामयाबी मिली है, इस बार सीटें बढ़ी हैं. आजमगढ़ संसदीय सीट से इस्तीफा दिये जाने के सवाल पर सपा नेता अबू आसिम आजमी ने कहा अखिलेश यादव का जिले से बहुत लगाव है, आज़मगढ़ में विकास हुआ है. यही कारण है कि जिले की सभी 10 सीटों पर सपा चुनाव जीती है. चुनाव में सक्रियता के सवाल पर सपा नेता ने कहा कि पूरे देश में एक मैसेज चल रहा कि मुसलमान अछूत है. अगर चुनावी सभाओं में मुसलमान साथ खड़ी है तो मेजोरटी का वोट नहीं मिलेगा. इसी कारण चुनाव में प्रचार से दूर रहा.

अबू आजमी ने कहा कि चुनाव से भले दूर रहा पर टेलीफोन से लगातार काम करता रहा. यदि चुनाव प्रचार करता तो जबरदस्ती भाजपा पोलराइज करने का प्रयास करती. उन्होंने अहमदाबाद के बम ब्लास्ट में कोर्ट द्वारा फैसले पर सवाल करते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हुआ जब साथ 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई, इलेक्शन आएगा जिसका फायदा बीजेपी को मिला.