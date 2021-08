Akhilesh Yadav, Cycle Yatra, Samajwadi Party, Uttar Prdaesh Assembly Election 2022, UP, BJP, लखनऊ: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party ) अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने आज गुरुवार को दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता की सत्तारूढ़ बीजेपी से नाराजगी को देखकर लगता है कि सपा राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022 ) में 400 सीटें जीत लेगी.Also Read - UP में 686 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं जब्त, महाराजगंज से लेकर नेपाल तक बेचते थे ड्रग्‍स

सपा अध्यक्ष ने भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी साइकिल यात्रा शुरू करने से पहली प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में दावा किया, "सरकार हर मुद्दे पर नाकाम है. अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है हम 400 सीटें जीत जाएं. आज तो स्थिति ऐसी है कि भाजपा (BJP) के पास प्रत्याशी कम पड़ जाएंगे. प्रत्याशी टिकट ही नहीं मांगेंगे."

With new direction and aspirations, we want to make the people of UP happy and offer relief to them. The current govt has betrayed people through its mismanagement & incompetence. Many people died as a result. The govt did not help anyone in time of need: SP chief Akhilesh Yadav pic.twitter.com/LIbwlMe3pp

