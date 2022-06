Rampur By-Election Result 2022: बीजेपी ने आजम खान के गढ़ रामपुर में बड़ी जीत दर्ज करने का दावा किया है. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष ने दावा किया है कि रामपुर लोकसभा उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने जीत दर्ज की है. बीएल संतोष ने ट्वीट कर बताया कि बीजेपी उम्मीदवार ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा को 37797 वोटों से हरा दिया है. उन्होंने कहा कि रामपुर में जीत दर्ज कर बीजेपी ने इतिहास रच दिया है. साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में रामपुर सीट पर सपा ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी. रामपुर सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान का गढ़ माना जाता है.Also Read - यूपीः हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों से मोटी रकम वसूलती थी महिला SI, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार

बता दें कि रामपुर लोकसभा का उपचुनाव सपा नेता आजम खान के इस्तीफे के बाद कराया गया. आजम खान ने विधायक चुने जाने के बाद लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था. Also Read - राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का केस: विधायक के खिलाफ चलगा केस, एमपी-एमएलए कोर्ट का निर्देश

History being made. @BJP4India wins Rampur LS by election by 37797 votes . Azamgarh is also about to win . Death knell to communal, divisive, minority appeasement politics . Mandate for Politics of Vikas practiced by PM Sri @narendramodi ably assisted by CM @myogiadityanath

— B L Santhosh (@blsanthosh) June 26, 2022