Nahid Hasan, Kairana, Samajwadi Party, UP Assembly Election 2022: उत्‍तर प्रदेश पुलिस ने आज शन‍िवार को समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party candidate) के कैराना सीट (Kairana Assembly Seat) से उम्‍मीदवार ( candidate) नाहिद हसन (Nahid Hasan)को गैंगस्‍टर एक्‍ट के तहत गिरफ्तार किया है. पुलिस ने सपा उम्‍मीदवार और वर्तमान व‍िधायक नाहिद हसन को कैराना की कोर्ट में पेश क‍िया, जहां से कोर्ट ने उन्‍हें 14 दिन की न्‍याय‍िक ह‍िरासत में भेजने का आदेश द‍िया है. पुल‍िस ने सपा व‍िधायक को जेल पहुंचा द‍िया है.Also Read - UP Election 2022: गोरखपुर से टिकट मिलने पर CM योगी ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा से क्या कहा, जानिए

Uttar Pradesh | Samajwadi Party MLA and candidate from Kairana, Nahid Hasan arrested by the Police under the Gangster Act sent to 14-day judicial custody by a Kairana court

