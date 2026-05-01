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Samajwadi Party Dynasty Politics 2 0 Akhilesh Yadav Caught Between Pda Vs Family Battle

सपा में 'वंशवाद 2.0' का उभार: PDA बनाम परिवार की जंग में फंसते अखिलेश यादव!

UP News Hindi: सपा में परिवारवाद कोई नई बात नहीं, बल्कि यह अब एक स्थापित राजनीतिक संस्कृति बन चुकी है. खुद अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद हैं, जबकि उनकी पत्नी डिम्पल यादव मैनपुरी से सांसद हैं.

अर्पित मिश्र | उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का चुनाव भले थोड़ी दूर हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के भीतर उठ रही हलचल ने एक गहरी राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है. एक तरफ पार्टी पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के सामाजिक समीकरण को आगे बढ़ाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसी पार्टी के भीतर वंशवाद का नया संस्करण तेजी से आकार ले रहा है. वरिष्ठ नेताओं द्वारा अपने बेटों-बेटियों के लिए टिकट की मांग ने यह साफ कर दिया है कि सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं, बल्कि आंतरिक परिवारवादी दबाव है.

टिकट की दौड़ में ‘राजनीतिक वारिसों’ की कतार

सपा के भीतर कई बड़े नेता खुलकर अपनी अगली पीढ़ी को राजनीति में स्थापित करने में जुटे हैं. बाराबंकी में फरीद महफूज किदवई अपने बेटे फैजान को आगे बढ़ा रहे हैं. अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद अपने बेटे अजीत प्रसाद के लिए मिल्कीपुर सीट पर दावा जता रहे हैं. अंबेडकरनगर से सांसद लालजी वर्मा अपनी बेटी छाया वर्मा को आगे लाना चाहते हैं, जबकि दिवंगत बेनीवाल प्रसाद वर्मा की विरासत संभाल रहे राकेश वर्मा अपनी बेटी श्रेया वर्मा को स्थापित करने में लगे हैं. बलिया के राम गोविन्द चौधरी, आजमगढ़ के दुर्गा प्रसाद यादव और संभल के नवाब इकबाल महमूद भी अपने बेटों को राजनीति में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं. यह सूची लगातार लंबी होती जा रही है, जो पार्टी के भीतर बढ़ते ‘वंश विस्तार’ की ओर इशारा करती है.

जहां परिवार पहले से मजबूत, वहीं और विस्तार की कोशिश

दिलचस्प, लेकिन चिंताजनक पहलू यह है कि जिन परिवारों की राजनीति में पहले से मजबूत पकड़ है, वे भी विस्तार में लगे हैं. मछलीशहर से सांसद रह चुके तूफानी सरोज अब अपने बेटे को विधायक बनाना चाहते हैं, जबकि उनकी बेटी प्रिया सरोज पहले ही संसद पहुंच चुकी हैं. वरिष्ठ नेता अम्बिका चौधरी अपने बेटे आनंद चौधरी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के बाद अब विधानसभा तक पहुंचाने की तैयारी में हैं.

अमरोहा के कद्दावर नेता महबूब अली अपने बेटे परवेज अली को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति बना रहे हैं, यहां तक कि अपनी सीट छोड़ने तक की चर्चा है. यह प्रवृत्ति लोकतंत्र को अवसर की प्रतिस्पर्धा से हटाकर ‘परिवार के विस्तार’ तक सीमित करती है. डॉ. राममनोहर लोहिया का कथन यहां बिल्कुल सटीक बैठता है- ‘लोकतंत्र में परिवारवाद अवसर की समानता का सबसे बड़ा शत्रु है.’

ग्राउंड लेवल तक फैली वारिस तैयार करने की कवायद

वंशवाद का यह ट्रेंड अब जमीनी स्तर तक फैल चुका है. लखनऊ में बख्शी का तालाब से पूर्व विधायक राजेंद्र यादव अपने बेटे शिवेंद्र यादव को स्थापित करने में जुटे हैं. आजमगढ़ की निजामाबाद सीट पर आलम बदी अपने बेटे मुज्तेबा आलम को आगे बढ़ा रहे हैं. इन वारिसों को केवल नाम के आधार पर नहीं, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से जनता के बीच सक्रिय किया जा रहा है. जनसभाएं, सामाजिक कार्यक्रम, स्थानीय मुद्दों पर भागीदारी, ताकि पार्टी के सर्वे में उन्हें ‘स्वाभाविक विकल्प’ के रूप में पेश किया जा सके. यह मॉडल लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा को धीरे-धीरे खत्म कर एक पूर्वनिर्धारित राजनीतिक उत्तराधिकार स्थापित करता है.

सपा का ‘परिवार मॉडल’: एक ही परिवार में सत्ता का केंद्रीकरण

सपा में परिवारवाद कोई नई बात नहीं, बल्कि यह अब एक स्थापित राजनीतिक संस्कृति बन चुकी है. खुद अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद हैं, जबकि उनकी पत्नी डिम्पल यादव मैनपुरी से सांसद हैं. शिवपाल यादव और उनके बेटे आदित्य यादव, कौशांबी के इंद्रजीत सरोज और उनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज, मुजफ्फरनगर के हरेंद्र मलिक और उनके बेटे पंकज मलिक, बस्ती के राम प्रसाद चौधरी और उनके बेटे कविंद्र चौधरी, कैराना की विधायक नाहिद हसन और उनकी बहन इकरा हसन, ये सभी उदाहरण बताते हैं कि पार्टी में सत्ता का केंद्रीकरण परिवारों के भीतर सिमटता जा रहा है.

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पीडीए बनाम परिवार: अखिलेश के सामने असली परीक्षा

अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि टिकट ‘सर्वे और जमीनी सक्रियता’ के आधार पर दिए जाएंगे. सवाल यह है कि क्या वे अपने ही वरिष्ठ नेताओं के दबाव को नजरअंदाज कर पाएंगे? एक तरफ पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, दूसरी तरफ प्रभावशाली नेताओं के वारिस. यह टकराव सपा के भीतर असंतोष को जन्म दे सकता है और विपक्ष को परिवारवाद के आरोपों को और धार देने का मौका देगा.

जयप्रकाश नारायण की चेतावनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, ‘जब राजनीति परिवार के इर्द-गिर्द सिमट जाती है, तो जनता उससे दूर हो जाती है.’

समाजवाद बनाम परिवारवाद- निर्णायक मोड़ पर सपा

समाजवादी पार्टी के सामने यह केवल टिकट वितरण का सवाल नहीं, बल्कि उसकी वैचारिक विश्वसनीयता की परीक्षा है. पीडीए का नारा तभी सार्थक होगा, जब प्रतिनिधित्व वास्तव में समाज के विभिन्न वर्गों से आए, न कि सीमित परिवारों से. 2027 का चुनाव इस बात का निर्णायक क्षण होगा कि सपा ‘समाजवाद’ की राह पर आगे बढ़ती है या ‘परिवारवाद 2.0’ को स्थायी रूप दे देती है.