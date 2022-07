Samajwadi Party, Shivpal Singh Yadav, SBSP, OP Rajbhar, UP, Uttar Pradesh, bjp, Politics: समाजवादी पार्टी ने आखिर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव और एसबीएसपी प्रमुख ओपी राजभर को पत्र जारी करके गठबंधन से बाहर जाने के लिए कह दिया है. समाजवादी पार्टी ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव और एसबीएसपी प्रमुख ओपी राजभर को पत्र जारी करते हुए कहा, “… आप कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको लगता है कि आपको अधिक सम्मान मिल रहा है.Also Read - क्या सपा का ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से टूट गया गठबंधन? इस पत्र के निकाले जा रहे सियासी मायने

बता दें कि शिवपाल यादव और ओपी राजभर के पिछले कई ऐसे बयान सार्वजानिक तौर पर सामने आए थे, जिसमें समाजवादी पार्टी और उसका नेतृत्व निशाने पर था. गाजीपुर जिले के जहूराबाद क्षेत्र के विधायक और सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने मुख्य विपक्षी पार्टी सपा के साथ गठबंधन में हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए 6 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन चुनाव बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव से राजभर की दूरी बढ़ती गई.

आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा की हार के बाद सपा प्रमुख अखिलेश पर कटाक्ष करते हुए राजभर ने कहा था, जिस पार्टी के नेता चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेते हैं, उससे आप किस तरह के मुकाबले की उम्मीद कर सकते हैं? राजभर ने अखिलेश यादव को लोगों के बीच जाने और वातानुकूलित कमरे से राजनीति नहीं करने की सलाह दी थी. उन्होंने यहां तक कहा था कि अखिलेश अपने पिता (मुलायम सिंह यादव) की कृपा से ही मुख्यमंत्री बने हैं और उनकी पार्टी ने 2014 के बाद से उनके (अखिलेश यादव) के नेतृत्व में कोई चुनाव नहीं जीता है.

Samajwadi Party issues letters to Pragatisheel Samajwadi party chief Shivpal Singh Yadav and SBSP chief OP Rajbhar stating “…You are free to go anywhere you feel you are getting more respect.” pic.twitter.com/BR5Igvfp6N

