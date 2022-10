UP News: रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराया है और अभी से कुछ ही देर में उनकी सजा का ऐलान करेगा. अगर आजम खान को दो साल से एक दिन भी ज्यादा की सजा मिलती है तो उनकी विधायकी जा सकती है. बता दें कि सपा नेता आजम खान पर पीएम मोदी, सीएम योगी और तत्कालीन डीएम को लेकर अपशब्द कहने का आरोप था, जिसमें चल रहे केस में आजम खान दोषी पाए गए हैं.Also Read - अखिलेश यादव, पत्नी डिंपल समेत परिवार के साथ मथुरा-वृन्दावन पहुंचे, ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन किए

तीन साल की हो सकती है सजा

जानकारी के मुताबिक, आजम खान के खिलाफ चल रहे केस में तीनों धाराओं में अधिकतम सजा तीन साल की हो सकती है, लेकिन अगर उन्हें दो साल से एक दिन ज्यादा की भी सजा होती है, तो उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी. ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए संकट की स्थिति पैदा हो सकती है.

Samajwadi Party’s senior leader Azam Khan convicted by Rampur court in a hate speech case. Quantum of sentence to be pronounced at 3 pm today.

