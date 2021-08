नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सांसद आज़म खान (Azam Khan) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ी राहत दी है. आज़म खान को जमानत मिल गई है. आज़म के साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला खान (Abdullah Khan) को भी जमानत मिल गई है. क्या आज़म खान और उनके बेटे को तुरंत ही रिहा किया जाएगा, रिहाई कब होगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है.Also Read - UP: आजम खान की हालत खराब, ऑक्‍सीजन लेविल गिरा, सीतापुर जेल से लखनऊ शिफ्ट किया जा रहा

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अंतरिम आदेश में आज़म खान और अब्दुल्ला खान को एक आपराधिक मामले में जमानत दे दी है. ये मामला फर्जी पेन कार्ड से जुड़ा है. इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. Also Read - 'सिक्‍स पैक एब्‍स' फिटनेस क्रिकेट खेलने के लिए जरूरी नहीं, आखिर क्‍यों Faf du Plessis ने कही ये बात ?

SC in its interim order grants bail to Samajwadi Party leader Azam Khan and his son Abdullah Khan in a criminal case, and directed that they be released on bail after the trial court concerned in Uttar Pradesh records the former’s statement in the case within four weeks

— ANI UP (@ANINewsUP) August 10, 2021