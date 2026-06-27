Opinion: सपा में महिला नेताओं को कितना स्पेस? विवादों के बीच संगठन और राजनीति पर उठे सवाल

समाजवादी पार्टी महिलाओं के सम्मान और सामाजिक न्याय की राजनीति की बात करती है. लेकिन हाल के विवादों ने संगठन के भीतर महिला नेताओं की भूमिका और माहौल पर सवाल खड़े किए हैं.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: June 27, 2026, 8:14 PM IST
Opinion: सपा में महिला नेताओं को कितना स्पेस? विवादों के बीच संगठन और राजनीति पर उठे सवाल
इन मामलों ने संगठन के भीतर महिला नेतृत्व की स्थिति पर बहस तेज कर दी.

डॉ. शब्द प्रकाश, लेखक: यूपी में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. वोटिंग से पहले ही समाजवादी पार्टी (सपा) लगातार भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के खिलाफ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर एक्टिव है. पार्टी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी PDA समीकरण के जरिए नए सामाजिक आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है. सार्वजनिक मंचों पर महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा और सम्मान जैसे मुद्दे भी लगातार उठाए जा रहे हैं. लेकिन हाल के दिनों में पार्टी के भीतर सामने आए कुछ विवादों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या संगठन के अंदर महिला नेताओं को वही जगह और सम्मान मिल रहा है, जिसकी बात राजनीतिक तौर पर की जाती है. कई घटनाओं के बाद चर्चा केवल व्यक्तिगत मतभेदों की नहीं, बल्कि संगठनात्मक माहौल की भी होने लगी है.

हाल के विवादों ने बढ़ाई राजनीतिक चर्चा

हाल का सबसे चर्चित मामला बांदा से सांसद कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल और सपा विधायक विशंभर यादव के बीच विवाद का रहा. एक संगठनात्मक बैठक के दौरान दोनों के बीच तीखी बहस सामने आई. इसके बाद सांसद ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उनके साथ लगातार असम्मानजनक व्यवहार किया जा रहा है और इस मामले की जानकारी पार्टी नेतृत्व तक भी पहुंचाई जा चुकी है. दूसरी तरफ विधायक की प्रतिक्रिया भी चर्चा में रही. इससे पहले मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा ने भी पार्टी के कुछ नेताओं पर उन्हें कार्यक्रमों से अलग रखने और राजनीतिक तौर पर कमजोर करने के आरोप लगाए थे. उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय स्तर पर उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा. इन मामलों ने संगठन के भीतर महिला नेतृत्व की स्थिति पर बहस तेज कर दी.

और पढ़ें: Opinion: रुचि वीरा को लेकर क्यों बढ़ी खींचतान? पश्चिमी यूपी में सपा का तालमेल बिगड़ा

अलग-अलग जिलों में सामने आए कई मामले

बीते समय में हरदोई, अमेठी और चंदौली से भी ऐसे विवाद सामने आए जिनमें महिला नेताओं के साथ व्यवहार को लेकर सवाल उठे. हरदोई में पार्टी के एक पदाधिकारी का वीडियो चर्चा में आया था, जिसमें महिला नेताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां होने के आरोप लगे. अमेठी में विधायक महाराजी देवी प्रजापति से जुड़े विवाद और चंदौली में सपा नेता गार्गी पटेल के साथ हुई कथित मारपीट की घटनाएं भी चर्चा का हिस्सा बनीं. इसके अलावा पल्लवी पटेल और पूजा पाल जैसे नेताओं के साथ राजनीतिक दूरी और मतभेद भी चर्चा में रहे. हालांकि सभी मामलों की परिस्थितियां अलग थीं, लेकिन इन घटनाओं ने संगठन के अंदर संवाद और अनुशासन को लेकर सवाल जरूर खड़े किए.

2027 से पहले सपा के सामने क्या है बड़ी चुनौती

राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ चुनावी नारे और सामाजिक संदेश ही पर्याप्त नहीं होते, संगठन की कार्यशैली भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है. सपा के सामने चुनौती यह मानी जा रही है कि वह महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सिर्फ प्रतिनिधित्व तक सीमित न रखे बल्कि संगठन के अंदर ऐसा माहौल भी बनाए जहां महिला नेता खुलकर काम कर सकें. कई मामलों में नेतृत्व की सार्वजनिक प्रतिक्रिया सीमित दिखाई देने की वजह से भी चर्चा हुई है. आने वाले विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की भूमिका अहम मानी जा रही है. ऐसे में पार्टी के लिए यह मुद्दा केवल आंतरिक राजनीति नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति से भी जुड़ा हुआ माना जा सकता है.

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