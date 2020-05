नई दिल्ली: उत्त्तर प्रदेश के संभल जिले में पुजारी और उसके बेटे का शव मिलने से सनसनी फैल गई. दोनों के शव मंदिर के अन्दर मिले हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. Also Read - 9 लाख प्रवासियों को रोजगार देगी उत्तर प्रदेश सरकार, सीएम आदित्यनाथ ने निवेशकों से की खास अपील

मामला संभल जिले के नखासा पुलिस स्टेशन का है. इलाके के एक गाँव में मंदिर है. यहाँ पुजारी और उनका बेटा रहता था. आज दोनों के शव मंदिर के अन्दर मिले हैं. लोगों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने पुजारी और उसके बेटे का कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. लोगों ने दोनों की हत्या की आशंका जताई है.

Sambhal: Priest&his son found dead at a temple in a village under limits of Nakhasa police station. Yamuna Prasad,Sambhal SP says,"Prima facie it appears to be case of suicide.Bodies are being sent for post-mortem.We're investigating the matter&further action will be taken". pic.twitter.com/LCJptcAUfr

