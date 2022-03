UP Assembly Election: उत्तर प्रदेश में एक सफाईकर्मी को विधानसभा चुनावों में जीत मिली है. संतकबीर नगर (Sant Kabir Nagar) जिले की धनघटा सीट (Dhanghata Assembly seat Sant Kabir Nagar) पर BJP ने सफाईकर्मी गणेश चौहान (Ganesh Chauhan) को टिकट दिया था.उन्होंने सपा के अलगू प्रसाद (Algu Prasad) को 10 हजार वोटों से हराकर जीत दर्ज की. नतीजों के बाद गणेश चौहान (Ganesh Chauhan) ने पार्टी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुझे टिकट देकर बीजेपी ने संकेत दिया है कि बेहद साधारण व्यक्ति भी सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकता है.Also Read - UP Assembly Election Results 2022 Updates: उत्तर प्रदेश के Top 5 MLA जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को बड़े अंतर से हराया | Watch Video

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में सफाई कर्मियों के पैरों को धोकर (PM Modi washes feet of sanitation workers in Prayagraj) हम सबको संदेश दिया कि सफाई करने वाले अब समाज के निचले तबके में नहीं बल्कि सबके साथ रहेंगे. उन्होंने कहा कि पीएम ने कहा था कि समाज की गंदगी साफ करने वाले लोग महान होते हैं. चौहान ने बताया कि उनकी जीत से इलाके का गरीब तबका भावुक हो गया था.

उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान मैं अपनी गाड़ी में रिक्शे वालों के लिए पूड़ी-सब्जी लेकर चला करते थे, क्योंकि उस दौरान इन लोगों के पास कमाई का कोई जरिया नहीं रह गया था. उन्होंने बताया कि संत कबीर नगर में बड़े पैमाने पर बिहार के लोग वास करते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो यहां के लोग भावुक हो गए और जब मैं जीता तो इन्हीं लोगों ने मुझे गले लगा लिया.

Ganesh Chandra Chauhan, a sanitation worker who contested #UttarPradeshElections as a BJP candidate, won by a margin of 10,553 votes. He contested from Dhanghata seat in Sant Kabir Nagar

He says, "BJP & people gave message that even an ordinary worker can reach greater heights." pic.twitter.com/9csIu3crQZ

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 14, 2022