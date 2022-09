Noida School Closed News: नोएडा में पहली से 8वीं तक के सभी स्कूल शुक्रवार को बंद रहेंगे. भारी बारिश की वजह से गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने यह फैसला (Delhi-NCR Weather Update) किया है. गौतमबुद्धनगर के DM सुहास एलवाई की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, भारी बारिश की वजह से नोएडा में 23 सितंबर यानी शुक्रवार को पहली से 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे.Also Read - Delhi Weather Update: अगले दो दिनों तक दिल्ली में बारिश का अनुमान, IMD ने जारी किया 'ऑरेंज अलर्ट' | जानें अपडेट

Noida, Uttar Pradesh | In the wake of heavy rainfall in Noida, schools, from classes 1 to 8, will remain closed on September 23: DM Suhas LY

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 22, 2022