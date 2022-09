School Closed News: भारी बारिश और जलजमाव के बीच नोएडा में पहली से 8वीं तक के सभी स्कूल शनिवार (24 सितंबर) को भी बंद रहेंगे. गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने यह (Delhi-NCR Weather Update) आदेश जारी किया है. गौतमबुद्धनगर के DM सुहास एलवाई की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, भारी बारिश और जलजमाव की वजह से नोएडा में 24 सितंबर यानी शनिवार को भी पहली से 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे.Also Read - Delhi Waterlogging: दिल्ली में बारिश से हाल-बेहाल, सड़कें बनी तालाब | देखें वीडियो

