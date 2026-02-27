  • Hindi
बच्चों के लिए बड़ी खबर! UP के सभी स्कूलों में होमवर्क को लेकर जारी हुए नए नियम, जानें डिटेल

यूपी के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा पांचवीं तक के छात्रों को अब होमवर्क नए तरीके से दिया जाएगा. जानें क्या है नया नियम और अचानक ये फैसला क्यों लिया गया.

यूपी में अब कक्षा 5वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को मोबाइल फोन के जरिए होमवर्क या असाइनमेंट नहीं दिया जाएगा. यह नियम सरकारी, एडेड और निजी – सभी स्कूलों पर लागू होगा. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि छोटे बच्चों की पढ़ाई कॉपी-किताब के माध्यम से ही कराई जाए. स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन करें और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें.

गाजियाबाद की घटना के बाद लिया गया फैसला

यह निर्णय गाजियाबाद में हुई दुखद घटना के बाद लिया गया. पांच फरवरी को तीन सगी बहनों ने नौवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी. इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने बच्चों में बढ़ते मोबाइल इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए प्रशासन को पत्र लिखा. इसके बाद अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी कर मोबाइल के उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए.

बच्चों पर मोबाइल का बढ़ता असर

एडीएम (प्रशासन) संजय कुमार सिंह का कहना है कि बच्चे मोबाइल फोन के प्रति मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से तेजी से जुड़ते जा रहे हैं. ऑनलाइन गेम, इंटरनेट मीडिया और अन्य डिजिटल गतिविधियां उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल रही हैं. ज्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों की पढ़ाई, एकाग्रता और व्यवहार पर भी असर पड़ता है. इतना ही नहीं, पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक संतुलन में भी दूरी बढ़ने लगी है.

निगरानी और विशेष परिस्थितियों में छूट

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सामान्य परिस्थितियों में मोबाइल के जरिए कोई शैक्षणिक कार्य नहीं दिया जाएगा. हालांकि, अगर कोई विषम या बेहद जरूरी स्थिति हो तो सीमित और निगरानी में मोबाइल का प्रयोग किया जा सकता है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि सभी स्कूल नियमों का पालन करें. साथ ही स्कूलों को निर्देश है कि पढ़ाई और होमवर्क स्कूल परिसर में ही पूरा कराया जाए.

जागरूकता के लिए बच्चों की पहल

मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल के खिलाफ बच्चों ने भी पहल की है. प्रेमपुरी कालोनी स्थित श्री गिरधारी लाल जैन मेमोरियल पब्लिक स्कूल के छात्रों ने 19 फरवरी को जागरूकता रैली निकाली थी. उन्होंने तख्तियां लेकर प्रेमपुरी, हनुमान चौक, भगत सिंह चौक और शिव चौक सहित कई बाजारों में लोगों को संदेश दिया – मोबाइल फोन छोड़ो और किताबों से नाता जोड़ो. इस पहल की लोगों ने सराहना की. साफ है कि प्रशासन और समाज मिलकर बच्चों को स्क्रीन की दुनिया से निकालकर संतुलित और सुरक्षित भविष्य देने की कोशिश कर रहे हैं.

