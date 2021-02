school reopen in up date 2021: उत्तरप्रदेश में कोरोना के संक्रमण का असर कम होता देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने स्कूल खोलने का निर्देश भी नए सिरे से जारी कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि कक्षा 6 से 12 तक के स्कूलों को 10 दिनों में खोलने (School Reopening News) के लिए विचार किया जाना चाहिए. Also Read - Schools Reopen In UP: छात्रों के लिए बड़ी खबर, स्‍कूलों की टाइमिंग का नया निर्देश जारी, जान लीजिए

12 फरवरी से यूपी में खुल जाएंगे स्कूल Also Read - Goa Board 9th 11th Exam Updates: इस दिन से शुरू होंगी गोवा बोर्ड की 9th और 11th कक्षा की परीक्षाएं, जानें पूरी डिटेल्स

मुख्यमंत्री योगी ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर कोविड अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा में 10 दिन में कक्षा छह से 12 तक के स्कूल खोलने (School Reopening Latest Updates) की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री का रुख देखकर माना जा रहा है कि 12 फरवरी से उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल खुल जाएंगे. Also Read - School Reopening News: इस राज्‍य में 9 माह बाद आज 10वीं, 12वीं के छात्रों के लिए स्‍कूल शुरू हुए

सीएम ने दिये निर्देश

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप विद्यालयों में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई दस दिनों में शुरू करने के संबंध में विचार किया जाए. उन्होंने कहा कि सभी जगह पर स्थिति का पूरी तरह आकलन के बाद ही इन कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाए. मुख्यमंत्री ने कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों की स्कूल में कक्षा शुरू कराने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 का टेस्टिंग कार्य पूरी क्षमता से संचालित किया जाए. इसी के साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा सर्विलांस सिस्टम को सक्रिय रखा जाए. उन्होंने साल 2021-22 के केंद्रीय बजट के परिप्रेक्ष्य में संबंधित विभागों को अपने-अपने प्रस्ताव भारत सरकार को समय से प्रेषित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के अपने बजट में जल जीवन मिशन के तहत नगरीय क्षेत्रों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है.