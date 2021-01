School Reopen In UP: उत्‍तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने स्‍कूलों को लेकर नया निर्देश जारी किया है. इससे प्रदेश के लाखों छात्र प्रभावित होंगे. नया निर्देश 9वीं से 12वीं कक्षा के तक के छात्रों और शिक्षकों पर लागू होगा. बदले प्रावधानों के तहत स्‍कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई अब एक ही पाली में होगी. प्रदेश में यह सभी बोर्ड के स्‍कूलों पर लागू होगा. इसके अलावा स्‍कूल सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक ही खुले रहेंगे. बता दें कि उत्‍तर प्रदेश में अभी तक 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं दो पालियों में लग रही थीं. Also Read - School Reopen Punjab Today: पंजाब में आज से खुल गए स्कूल, पहले दिन कुछ यूं पहुंचे बच्चे, देखें PHOTOS

बता दें कि 19 अक्टूबर से माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई शुरू करने का आदेश दिया गया था. इसके बाद 23 नवंबर से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक स्तर की पढ़ाई शुरू करने का आदेश जारी कर दिया था. इससे पहले उत्‍तर प्रदेश में विभिन्न बोर्ड से संचालित 9 से 12 तक के आवासीय विद्यालय एवं कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों के संयुक्त शिक्षा निदेशकों से रिपोर्ट मांगी गई थी.

यूपी बोर्ड के सचिव ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र लिखकर 21 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक संस्तुति और मंतव्य सहित आख्यान देने को कहा था. आवासीय विद्यालयों में जवाहर नवोदस विद्यालय, सैनिक स्कूल, आश्रम पद्धति राजकीय विद्यालय आदि शामिल हैं. इससे पूर्व भी सचिव ने 6 से 8 तक के स्कूल खोलने के संबंध में रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर दिया था.