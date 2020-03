दिल्‍ली/बिजनौर: दिल्‍ली के निजामुद्दीन में शामिल हुए लोगों में से 157 की तलाश उत्‍तर प्रदेश में की जा रही है. इसी क्रम में यूपी के बिजनौर जिले की तहसील नगीना की मस्जिद में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से आए इंडोनेशिया के आठ धर्मप्रचारक मिले. मस्जिद के पांच लोगों के विरुद्द मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है. सबको पृथक केंद्र भेजा गया है और इनसे पूरी जानकारी जुटाई जा रही है कि ये लोग कहां-कहां गए थे. Also Read - कोरोना वायरस के बारे में सही सूचना के लिये 24 घंटे में पोर्टल बनाये केन्द्र: सुप्रीम कोर्ट

वहीं, मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने सीनियर अधिकारियों की मीटिंग में निर्देश दिए हैं कि जिन्‍होंने निजामुद्दीन मरकज में आयोजित तबलीग-ए-जमात में भाग लिया उन्‍हें जल्‍द से जल्‍द तलाश करके क्‍वारंटीन में भेजा जाए. मुख्‍यमंत्री ने कहा कि पूरे राज्‍य में लाकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाए.

Chief Minister Yogi Adityanath has directed us to conduct searches in every district as there is a possibility that some people who attended an event at the Markaz building in Nizamuddin area of Delhi, might have entered the state: Awanish Awasthi, Additional Chief Secretary pic.twitter.com/1ZfQIDYgM9

— ANI UP (@ANINewsUP) March 31, 2020