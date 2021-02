Doctor COVID Positive after Vaccination: कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) लगाने का मकसद कोरोना को रोकना है, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने कई लोगों को चिंता में डाल दिया है. एक सीनियर डॉक्टर वैक्सीन लगवाने (Covid-19 Positive after vaccination) के बाद कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) निकले हैं. वैक्सीन लगवाने के करीब 23 दिन बाद उन्हें कुछ तकलीफ हुई. इसके बाद टेस्ट कराने पर वह कोरोना पॉजिटिव निकले. डॉक्टर को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. डॉक्टर को को-वैक्सीन की डोज़ दी गई थी. को-वैक्सीन (Covaxin) को भारत बायोटेक (Bharat Biotech) ने बनाया है. Also Read - 13 फरवरी से हेल्थकेयर वर्कर्स को दिया जाएगा COVID वैक्सीन का दूसरा डोज, राज्यों को रफ्तार बढ़ाने का निर्देश

मेडिकल कॉलेज में पहले चरण में लगवाई थी वैक्सीन

दैनिक जागरण की खबर के अनुसार, मामला उत्तर प्रदेश के झांसी का है. झांसी में स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज (Maharani Laxmi Bai Medical College) में एक सीनियर डॉक्टर कार्यरत हैं. 16 जनवरी को इस मेडिकल कॉलेज में पहले चरण के तहत टीकाकरण शुरू हुआ था. पहले चरण के इसी टीकाकरण (First Phase of Corona Vaccination) के दौरान मेडिकल कॉलेज के ही सीनियर डॉक्टर ने वैक्सीन लगवाई थी. Also Read - Made in India Corona Vaccines: विदेश मंत्री जयशंकर बोले- भारत निर्मित टीके का इंतजार 25 देश कर रहे हैं

23 दिन बाद दिखे कोरोना के लक्षण

वैक्सीन लगवाने के करीब 23 दिन बाद डॉक्टर को कुछ तकलीफ हुई. डॉक्टर को कोरोना के लक्षण दिखे. डॉक्टर ने तुरंत ही कोरोना टेस्ट कराया. डॉक्टर की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव (Corona Positive) निकली. इससे हड़कंप मच गया. जानकारी के अनुसार, डॉक्टर को मेडिकल कॉलेज में ही भर्ती कराया गया है. Also Read - Bachchon Ko Kab Lagegi Corona Vaccine? बच्चों को कब लगेगा कोरोना का टीका? यहां जानिए क्या चल रही तैयारी

देश का पहला ऐसा मामला

वैक्सीन लगने के बाद कोरोना पॉजिटिव होने का ये संभवतः देश का पहला मामला है. मेडिकल कॉलेज प्रशासन के अनुसार, एक्सपर्ट्स की टीम इस मामले की जांच करने में जुट गई है. वहीं, एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन की दो डोज़ लेना ज़रूरी है. डॉक्टर ने एक ही डोज़ ली थी. लगातार कहा जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और इसके कोई साइड इफेक्ट (Corona Vaccine ke Side Effect) भी नहीं हैं. इसके बाद भी कई लोगों के दिमाग में वैक्सीन को लेकर संशय है और वैक्सीन लगवाने से परहेज कर रहे हैं.

इससे पहले वैक्सीन लगने के बाद कई स्वास्थ्यकर्मियों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं. मध्य प्रदेश के भोपाल में सबसे पहले ऐसा मामला सामने आया था. हालाँकि अब तक सरकार, प्रशासन और एक्सपर्ट्स ये मानने से इनकार करते रहे हैं कि कोई भी मौत वैक्सीन लगने की वजह से हुई है. एक्सपर्ट्स का कहना रहा है कि मौत वैक्सीन की वजह से नहीं बल्कि दूसरी दिक्कतों के चलते हुई. आम लोगों में उत्साह न देखते हुए वैक्सीन लगवाने के लिए पीएम मोदी भी अपील कर चुके हैं.