Durga Shankar Mishra, IAS, UP, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा (Durga Shankar Mishra) उत्‍तर प्रदेश के अगले मुख्‍य सचिव (chief secretary) होंगे. उन्‍हें केंद्र से उनके यूपी के कैडर में भेजा गय है. 1984 बैच के आईएएस अधिकारी दुर्गा प्रसाद मूल रूप से यूपी के मऊ जिले के रहने वाले हैं. उन्‍होंने कानपुर आईआईटी से बीटेक किया है और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्‍टर्न सिडनी (University of Western Sydney) से इंटरनेशनल बिजनेस से एमबीए की डिग्री हासिल की है.

Housing and Urban Affairs Secretary Durga Shankar Mishra repatriated to Uttar Pradesh cadre to become next chief secretary of the state pic.twitter.com/uly06Aa18M

— ANI (@ANI) December 29, 2021