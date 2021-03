Seven People Suicide Within 24 Hours In Gautam Budh Nagar: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में 24 घंटे के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर समेत 7 लोगों द्वारा खुदकुशी किये जाने के मामले सामने आए हैं. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि थाना सेक्टर-39 क्षेत्र में स्थित अजनारा हैरीटेज सोसाइटी में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियन तबरेज खान (45) ने मंगलवार को 12वीं मंजिल पर अपने फ्लैट से नीचे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. उन्होंने बताया कि खान गुरुग्राम स्थित एक कंपनी में काम करते थे और उन्होंने अपनी कंपनी के लिए कोई प्रोजेक्ट तैयार किया था, जो अस्वीकृत हो गया था. इस वजह से वह मानसिक तनाव में थे. Also Read - Rajasthan: छुट्टी पर होली मानने घर आए टीचर का घर में सनसीखेज मर्डर, राज खुला तो पत्‍नी और नौकर अरेस्‍ट

अधिकारी ने बताया कि थाना फेस-3 क्षेत्र के सेक्टर-119 स्थित एल्डिको आमंत्रण सोसायटी में रहने वाली 20 वर्षीय युवती कुमारी पार्थवी चंद्रा ने बीती रात को अपने घर पर पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली. उन्होंने बताया कि उसके घर वालों ने गंभीर हालत में उसको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस खुदकुशी के कारण का पता लगाने के लिए मामले की जांच कर रही है. Also Read - UP: प्‍यार के रिश्‍ते में रही नर्स ने प्रेमी को घर में बुलाकर धोखे से एसिड उड़ेला, प्रेमी ने अस्‍पताल में दम तोड़ा

उन्होंने बताया कि थाना फेस-3 क्षेत्र के ही वाजिदपुर गांव में रहने वाले वाली गीता देवी (40) ने बीती रात को अपने घर पर पंखे से फंदा लगा लिया. इस घटना में उनकी मौत हो गई. उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. Also Read - दिल्ली की मंडोली जेल में कैदी ने आत्महत्या की

वहीं एक अन्य घटना में थाना दादरी क्षेत्र के लोहारली गांव में रहने वाले भीम (28) ने भी खुदकुशी कर ली. उन्होंने बताया कि थाना सेक्टर-49 क्षेत्र के बरौला गांव में रहने वाले धर्मेंद्र मिश्रा (40) ने कथित तौर पर मानसिक तनाव के चलते पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर की.

पुलिस के मुताबिक थाना सेक्टर-20 क्षेत्र में रहने वाले प्रकाश हलदर (30) के पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला भी सामने आया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. उन्होंने बताया कि थाना सेक्टर-49 क्षेत्र में रहने वाले सतपाल पुत्र महिपाल के कथित तौर पर मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या करने का एक मामला भी सामने आया है.

(इनपुट: भाषा)