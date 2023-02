मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे पर 20 से ज्यादा गाड़ियां टकराई, 25 लोग घायल; देखें वीडियो

Delhi-Meerut Expressway Accident: पश्चिम यूपी में रविवार सुबह कोहरा छाया रहा. इसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ. मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे पर हुए हादसे में 20 से ज्यादा गाड़ियां एक-एक करके टकरा गईं. इस हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. वहीं हाईवे पर जाम भी लग गया है. मिली जानकारी के मुताबिक कोहरे के गुबार में अचानक ब्रेक लगाने की वजह से ये हादसा हुआ है.

सुबह करीब 8 बजे ये हादसा मसूरी रेस्ट एरिया के पास हुआ. बताया जा रहा है कि अलसुबह मौसम एकदम साफ था. 8 बजे के आसपास अचानक कोहरा आया. कोहरे की वजह से गाड़ियों के ब्रेक लगने शुरू हो गए. इस वजह से मेरठ से गाजियाबाद जाने वाली लेन पर वाहन एक-दूसरे के पीछे घुसते चले गए. मेरठ से गाजियाबाद आ रही साहिबाबाद डिपो की एक बस भी क्षतिग्रस्त हुई है. एक अल्टो कार बुरी तरह चकनाचूर हुई है. क्रेटा कार पीछे से एक कैंटर में जा घुसी और फिर उस कार को पीछे से एक अन्य कार ने टक्कर मार दी.