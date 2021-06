Sex Racket Busted Noida: नोएडा के थाना सेक्टर 49 पुलिस ने सेक्टर 51 के बी ब्लॉक में स्थित एक गेस्ट हाउस पर सोमवार की देर रात को छापा मारकर वहां चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने मौके से 12 युवतियों को मुक्त कराया तथा 14 ग्राहकों को हिरासत में लिया है. अपर पुलिस उपायुक्त रणविजय सिंह ने बताया कि थाना सेक्टर 49 पुलिस ने सेक्टर 51 स्थित गेस्ट हाउस पर सोमवार की देर रात को छापा मारा. Also Read - Textile Hub In UP: यूपी को उत्तर भारत का टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में एक और कदम

उन्होंने बताया कि यहां से पुलिस ने गेस्ट हाउस के संचालक रमेश तथा संचालिका मोनिका को गिरफ्तार किया. सिंह ने बताया कि मौके से 14 ग्राहक को पुलिस ने हिरासत में लिया है. अपर उपायुक्त ने बताया कि पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि उक्त गेस्ट हाउस में देह व्यापार का धंधा चल रहा था. उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि रमेश तथा मोनिका का सेक्टर 18 में स्पा है.

लॉकडाउन के दौरान स्पा बंद हो गया. ये लोग अपने ग्राहकों से ऑनलाइन बुकिंग करके सेक्टर 50 स्थित गेस्ट हाउस में देह व्यापार का अड्डा चला रहे थे. उन्होंने बताया कि पुलिस को जांच के दौरान पता चला है कि यहां पर कई सफेदपोश लोगों का आना जाना है.

(इनपुट: भाषा)