Sex Racket in Noida: गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने नोएडा में एक सेक्स रैकेट (Sex Racket) का भंडाफोड़ किया है. ग्राहकों को एक गेस्ट हाउस में बुलाया जाता था. इससे पहले व्हाट्सएप (WhatsApp) पर तस्वीरें भेज कर डील होती थी. पुलिस ने इसमें तीन लड़कियों और तीन अन्य को भी गिरफ्तार किया है. ये सेक्स रैकेट सेक्टर-49 क्षेत्र में चल रहा था. एक आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.Also Read - Noida: हरियाणा पुलिस में भर्ती परीक्षा में नकल करवाने वाले गिरोह के गिरफ्तार 10 सदस्यों में तीन पूर्व सैनिक भी

नोएडा पुलिस (Noida Police) की मानव तस्करी रोधी इकाई के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र यादव ने बताया कि कई दिन से अतिथि गृह में सेक्स रैकट चलने की जानकारी मिल रही थी. पुलिस टीम ने सेक्टर-49 थाना क्षेत्र स्थित क्राउन स्टे गेस्ट हाउस (Sex Racket in Guest House) में छापेमारी की. Also Read - Delhi में हाईप्रोफाइल प्रॉस्टिट्यूशन रैकेट का भंडाफोड़, होटल से महिलाओं समेत लोग अरेस्‍ट

Noida, UP | Prostitution racket busted by Anti Human Trafficking Unit, 3 arrested

“Three men who dealt with clients arrested while their fourth partner is absconding,” DCP Women Safety Vrinda Shukla (18.11) pic.twitter.com/3sxcEtywxE

