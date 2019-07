नोएडा. उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में स्पा की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने वालों का पुलिस ने भांडा फोड़ दिया है. रविवार की रात पुलिस ने स्पा की आड़ में चल रहे इस गोरखधंधे का खुलासा किया और विदेशियों सहित 35 लोगों को हिरासत में ले लिया. एसएसपी वैभव कृष्ण के मीडिया प्रभारी प्रभात दीक्षित ने बताया कि नोएडा के थाना सेक्टर 20 क्षेत्र में 100 से ज्यादा स्पा चल रहे हैं. शिकायत आ रही थी कि इनमें मसाज की आड़ में देह व्यापार का धंधा किया जा रहा है. आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नोएडा के एक फार्म हाउस में देह व्यापार करने वाली युवती के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई थी. पुलिस ने युवती की शिकायत के बाद 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. युवती ने आरोप लगाया था कि उसे दिल्ली से नोएडा लाकर यहां उसका गैंगरेप किया गया.

एसएसपी ने बताया कि स्पा के नाम पर चल रहे इस अवैध कारोबार में पुलिस के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत की भी सूचना थी. मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना सेक्टर-20 पुलिस को बताए बिना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गौतमबुद्ध नगर जिले के अन्य थानों के थानाध्यक्षों और पुलिस क्षेत्राधिकारियों की 15 टीम बनाईं तथा कई जगहों पर एक साथ छापे की कार्रवाई की गई. दीक्षित ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मसाज सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा था. नोएडा पुलिस ने जिले में चल रहे देह व्यापार के अन्य अड्डों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस के सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में अवैध धंधे चलाने वाले इन अड्डों को गिरफ्त में लिया जाएगा.

Gautam Buddh Nagar: 15 teams of police conducted raids at 14 spas in Sector 18 y’day & arrested 35 people – 10 men & 25 women – including those of foreign nationality. Rs 1 Lakh cash, condoms etc also seized. The spas have been sealed. Action will be taken against the spa owners. pic.twitter.com/qFfjl4Y4aN

— ANI UP (@ANINewsUP) July 1, 2019