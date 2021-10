Sextortion Racket: गाजियाबाद (Ghaziabad) में न्यूड वीडियो कॉल कर लोगों को फंसाने और फिर ब्लैकमेल कर ठगी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लोगों को उनकी न्यूड वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया करते थे और करोड़ों रुपये की ठगी कर चुके थे.Also Read - UP News: सीएम योगी का बड़ा ऐलान-माफियाओं की अवैध हवेलियों पर बनेंगे गरीबों के आशियाने, काम जल्द हो पूरा

पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला सपना गौतम कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक शख्स के संपर्क में आई थी और उससे ही स्ट्रिपचैट के जरिए ये धंधा सीखा और फिर सपना ने पति योगेश गौतम के साथ मिलकर ठगी करना शुरू किया. इनके ग्रुप में लड़कियां भी काम करती थी, जिसे अच्छी सैलरी और सुविधा देने की बात कही जाती थी. ग्रुप में शामिल लड़कियां शिकार को अश्लील वॉयस और न्यूड कॉल करती थी.

पुलिस ने बताया कि इस गिरोह में चैट करने वाली लड़की को 25,000 रुपए महीना और कॉल करने वाली को 10,000 रुपए महीने की सैलरी दी जाती थी. सभी पोर्न वेबसाइट 'स्ट्रिपचैट' डॉट कॉम पर खुद की फर्जी आईडी बनाकर रजिस्टर करते थे. इसके बाद लोगों से ठगी करते थे.

आरोपी पति-पत्नी लड़कियों के जरिए लोगों की अश्लील वीडियो बनाते थे और रुपए की ठगी करते थे. आरोपियों के पास से कई पोर्न वीडियो, लैपटॉप, मोबाइल, अश्लील सीडी, मेमोरी कार्ड, सैक्ट टॉयज समेत कैश, चांदी के गहने और 8 बैंक खातों की जानकारी मिली है

Ghaziabad police on Friday arrested members of a sextortion racket, who were blackmailing people via ‘Stripchat’

SP City Nipun Agarwal said police had learned that a few suspects were blackmailing people through nude video clips. 8 bank accounts of the accused have been seized. pic.twitter.com/2IYmYAX3gO

— ANI UP (@ANINewsUP) October 23, 2021