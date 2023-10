क्लास में 5 छात्रों ने 11वीं की छात्रा का किया यौन उत्पीड़न, नोएडा के स्कूल में चौंकाने वाली घटना

Hindi Uttar Pradesh

Sexually Harassment With Minor Girl Student In The Class Shocking Incident In Noida School

क्लास में 5 छात्रों ने 11वीं की छात्रा का किया यौन उत्पीड़न, नोएडा के स्कूल में चौंकाने वाली घटना

Noida Crime News: नोएडा के एक स्कूल में 11वीं कक्षा के साथ पांच छात्रों पर यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया गया है.

Sexually harassment with Minor girl student in the class: नोएडा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. नोएडा (Noida) में 11वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की के साथ क्लास में ही यौन उत्पीड़न किया है. हैरानी की बात ये है कि साथ में पढ़ने वाले पांच छात्रों ने इस घटना को क्लास में ही अंजाम दिया. इस घटना की शिकायत दर्ज करा दी गई है. नोएडा पुलिस (Noida Police) आरोपी पाँचों छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपियों की उम्र भी 16 साल है. ये भी 11वीं कक्षा में ही पढ़ते हैं.

मामला नोएडा के एक नामी स्कूल का है. पीड़ित लड़की के अनुसार वह अपनी क्लास में थी. इसी दौरान किसी बात को लेकर उसका एक लड़के से झगड़ा हो गया. इस लड़के ने लड़की को थप्पड़ मार दिया. इसके बाद इस लड़के के साथ में पढ़ने वाले चार अन्य साथी भी आ गए. इन 11वीं में पढ़ने वाले इन लड़कों ने लड़की को क्लास में घेर लिया। आरोप है कि इस दौरान क्लास में लड़कों ने लड़की को गलत तरीके से छुआ. उससे बार बार हाथ लगाकर अभद्रता की. अपमान भी किया.

यौन उत्पीड़न की ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई. घर पहुंचकर लड़की ने ये बात अपने माता-पिता को बताई. इसके बाद माता पिता ने स्कूल में शिकायत के बाद सेक्टर 39 में नोएडा पुलिस से शिकायत दर्ज कराई. असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर रजनीश वर्मा ने कहा कि लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. घटना की जांच की जा रही है.

पुलिस ने कहा कि इन लड़कों के खिलाफ शिकायत के आधार पर इन 16 साल के लड़कों के खिलाफ मारपीट, यौन उत्पीड़न, जानबूझकर अपमान, आपराधिक धमकी के आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.’ एसीपी ने कहा- छात्रों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच कर रही है, इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।” इस घटना को लेकर स्कूल प्रशासन ने कहा कि स्कूल परिसर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच की जा रही है.

