Shahi Idgah Mosque: मथुरा के 'शाही ईदगाह मस्जिद' का बिजली विभाग ने काटा कनेक्शन, 3 लाख का जुर्माना भी लगाया; जानें पूरा मामला

न्यूज एजेंसी ANI ने विद्युत विभाग के कार्यकारी अभियंता (Executive Engineer) विपिन गंगवार ने बताया, ‘हमें शाही ईदगाह मस्जिद के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट से एक शिकायत मिली. हम निरीक्षण के लिए गए और पाया कि यहां कोई वैध कनेक्शन नहीं था और वे बिजली चोरी कर रहे थे. इसके बाद तत्काल प्रभाव से कनेक्शन काट दिया गया. इसके साथ-साथ कृष्णा नगर थाने में विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत 3 लाख रुपये जुर्माना के साथ मामला दर्ज किया गया है.

Mathura, UP | We received a complaint from Shri Krishna Janmabhoomi Mukti Nirman Trust for Shahi Idgah Mosque. We went for the inspection & found there was no legal connection & that they were stealing electricity: Vipin Gangwar, Executive Engineer Electricity Department pic.twitter.com/ZOqn1z5MdV — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 6, 2023