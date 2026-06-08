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VIDEO: मुस्लिम लड़की ने चालाकी से करोड़पति हिंदू को बना दिया मुसलमान, हैरान कर देगा यूपी का ये मामला

कथित लव जिहाद से जुड़े इस मामले में खुद आयुष उर्फ रहमान से जी न्यूज ने खास बातचीत की है. आयुष ने माना कि उन्होंने अमेरिका में मौजूद एक शख्स के प्रभाव में आकर अपना धर्म बदल लिया.

Written by: Ikramuddin
Published: June 8, 2026, 4:44 PM IST
Shamli Couple Viral Video
उत्तर प्रदेश के शामिल में 'लव जिहाद' से जुड़ा एक मामला चर्चा में बना हुआ है. (Photo/X)

Shamli Viral Love Story Video: उत्तर प्रदेश के शामली में विवाह से जुड़ा एक अनोखा मामला चर्चा के केंद्र में है. दावा किया गया है कि यहां एक मुस्लिम लड़की चांदनी कुरैशी ने बड़ी चालाकी से करोड़पति हिंदू कारोबारी के बेटे आयुष मलिक को अपने प्रेम जाल में फंसाया. उससे प्यार किया और शादी कर ली. इतना ही नहीं लड़की ने करोड़पति कारोबारी के बेटे को मुसलमान बनाकर उसका नाम आयुष से रहमान/मोहम्मद अली रखवा दिया. आयुष के पिता का आरोप है कि करोड़ों की संपत्ति हड़पने और बेटे को धमकी देकर पूरा खेल रचा गया है.

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पिता ने लगाया संपत्ति हड़पने का आरोप

इधर पूरे मामले में पुलिस ने भी छानबीन शुरू कर दी है और अलग-अलग एंगल से मामले की जांच की जा रही है. जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़े इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और करीब दस लोगों को गंभीर धाराओं में नामजद किया गया है. शामली के एसपी ने घटनाक्रम पर कहा है कि करोड़पति कारोबारी के बेटे पर दबाव बनाने और उसे प्रेम जाल में फंसाने और पैसों के लालच में की गई ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था.

यहं देखें वीडियो

जी न्यूज की आयुष से खास बातचीत

इधर जी न्यूज ने चांदनी कुरैशी के प्रेम जाल फंसकर मुसलमान बने आयुष से खास बातचीत की है. उन्होंने बताया कि चांदनी ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया है. बातचीत ने उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के मोहम्मद इसरार और अमेरिका में इस्लाम धर्म पर प्रवचन देने वाले एक शख्स के प्रभाव में आकर उन्होंने अपना धर्म बदल लिया था. पूछने पर आयुष ने बताया कि फिजियोथैरेपी के दौरान उनकी मुलाकात चांदनी कुरैशी से हुई और उसके प्रेम जाल में फंस गए. हैरान करने वाली जानकारी देते हुए आयुष ने माना कि वो 17 साल की उम्र में इस्लाम धर्म को अपना चुके थे.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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