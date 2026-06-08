VIDEO: मुस्लिम लड़की ने चालाकी से करोड़पति हिंदू को बना दिया मुसलमान, हैरान कर देगा यूपी का ये मामला

कथित लव जिहाद से जुड़े इस मामले में खुद आयुष उर्फ रहमान से जी न्यूज ने खास बातचीत की है. आयुष ने माना कि उन्होंने अमेरिका में मौजूद एक शख्स के प्रभाव में आकर अपना धर्म बदल लिया.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/uttar-pradesh/shamli-couple-viral-video-muslim-girl-married-crorepati-hindu-businessman-son-conversion-claim-shamli-shocking-video-went-viral-8440138/ Copy

उत्तर प्रदेश के शामिल में 'लव जिहाद' से जुड़ा एक मामला चर्चा में बना हुआ है. (Photo/X)

Shamli Viral Love Story Video: उत्तर प्रदेश के शामली में विवाह से जुड़ा एक अनोखा मामला चर्चा के केंद्र में है. दावा किया गया है कि यहां एक मुस्लिम लड़की चांदनी कुरैशी ने बड़ी चालाकी से करोड़पति हिंदू कारोबारी के बेटे आयुष मलिक को अपने प्रेम जाल में फंसाया. उससे प्यार किया और शादी कर ली. इतना ही नहीं लड़की ने करोड़पति कारोबारी के बेटे को मुसलमान बनाकर उसका नाम आयुष से रहमान/मोहम्मद अली रखवा दिया. आयुष के पिता का आरोप है कि करोड़ों की संपत्ति हड़पने और बेटे को धमकी देकर पूरा खेल रचा गया है.

ये भी जरूर पढ़ें- VIDEO: पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाते ही आग का गोला बन गई कार, सेकंडों में मच गई अफरा-तफरी

पिता ने लगाया संपत्ति हड़पने का आरोप

इधर पूरे मामले में पुलिस ने भी छानबीन शुरू कर दी है और अलग-अलग एंगल से मामले की जांच की जा रही है. जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़े इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और करीब दस लोगों को गंभीर धाराओं में नामजद किया गया है. शामली के एसपी ने घटनाक्रम पर कहा है कि करोड़पति कारोबारी के बेटे पर दबाव बनाने और उसे प्रेम जाल में फंसाने और पैसों के लालच में की गई ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था.

यहं देखें वीडियो

Shamli trader Ayush Malik, now Mohammad Ali, lands in controversy after Eid prayer pictures went viral, prompting father to file a forced conversion plaint. @Uppolice arrests his wife Chandni Qureshi & her father. Ayush denies allegations, says decision independent @timesofindia pic.twitter.com/4r3fIHy85d — Sandeep Rai (@RaiSandeepTOI) June 8, 2026

जी न्यूज की आयुष से खास बातचीत

इधर जी न्यूज ने चांदनी कुरैशी के प्रेम जाल फंसकर मुसलमान बने आयुष से खास बातचीत की है. उन्होंने बताया कि चांदनी ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया है. बातचीत ने उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के मोहम्मद इसरार और अमेरिका में इस्लाम धर्म पर प्रवचन देने वाले एक शख्स के प्रभाव में आकर उन्होंने अपना धर्म बदल लिया था. पूछने पर आयुष ने बताया कि फिजियोथैरेपी के दौरान उनकी मुलाकात चांदनी कुरैशी से हुई और उसके प्रेम जाल में फंस गए. हैरान करने वाली जानकारी देते हुए आयुष ने माना कि वो 17 साल की उम्र में इस्लाम धर्म को अपना चुके थे.