Shamli Muzaffarnagar and Meerut Election 2022 voting: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) के तहत आज पहले चरण (Phase 1 Polling UP Chunav 2022) का मतदान हो रहा है. इस चरण में राज्य के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है. इन 11 जिलों में शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ भी शामिल हैं. इन तीन जिलों की 16 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है. मतदान से जुड़ी पल पल की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें. मेरठ (Meerut Election), शामली (Shamli election) और मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar election) की इन 16 सीटों से जुड़ी मतदान की हर एक अपडेट जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.Also Read - Gautam Budh Nagar, Ghaziabad, Hapur and Baghpat election 2022 voting: जानें सभी सीटों के पल-पल का अपडेट

शामली जिले में कैराना, थाना भवन और शामली विधानसभा सीट के लिए मतदान हो रहा है. मुजफ्फरनगर जिले की 6 सीटों बुढ़ाना, चरथावल, पुरकाजी (सुरक्षित), मुजफ्फरनगर, खतौली और मीरापुर के लिए भी सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है. मेरठ जिले में सिवलखास, सरधना, हस्तिनापुर (सुरक्षित), किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ और मेरठ दक्षिण इन 7 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं. Also Read - Bulandshahr Aligarh Mathura and Agra election 2022 voting: बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा की सभी सीटों के पल-पल का अपडेट