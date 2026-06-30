शामली में मोहम्मद अली बने आयुष मलिक की 'घर वापसी', पूजा-पाठ करते VIDEO आया सामने- जानें क्या है पूरा मामला

Shamli Conversion Case: उत्तर प्रदेश के शामली के आयुष मलिक (Ayush Malik) ने हाल ही में इस्लाम धर्म अपनाया था और अपना नाम बदलकर मोहम्मद अली रख लिया था.

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आयुष मलिक ने इस्लाम अपनाया था और अपना नाम बदलकर मोहम्मद अली रख लिया था. (Photo: सोशल मीडिया)

Shamli Conversion Case: शामली के दवा कारोबारी देवराज मलिक के इकलौते बेटे आयुष मलिक (30) ने इस्लाम से हिंदू धर्म में वापसी कर ली है. आयुष मलिक (Ayush Malik) ने हाल ही में इस्लाम अपनाया था और अपना नाम बदलकर मोहम्मद अली रख लिया था. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, मलिक परिवार ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें आयुष मलिक अपने घर पर पूजा करते दिख रहे हैं. वीडियो में, आयुष अपनी मां के लिए तैयार किया गया बयान पढ़ते हुए दिख रहे हैं. वह कहते हैं, ‘मां, मैंने इस्लाम अपना लिया था और अपना धर्म बदल लिया था आपकी और हमारे परिवार की तकलीफ देखने के बाद और अपनी मर्ज़ी से मैं अपने धर्म में वापस आ गया हूं. मैं आपके और अपने पिता के प्यार और आशीर्वाद में रहना चाहता हूं. प्लीज मुझे माफ कर दें.’ वीडियो में वह घर के मंदिर में पूजा और आरती में भी हिस्सा लेते दिख रहे हैं.

चांदनी कुरैशी से कर ली थी शादी

देवराज मलिक ने कहा, ‘एक पिता के तौर पर मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरे बेटे आयुष ने अपने सनातन मूल्यों और वैदिक परंपराओं से फिर से जुड़ने का फैसला किया है. हमारे लिए, सनातन सिर्फ एक धर्म नहीं है, बल्कि संस्कृति, मूल्यों और आध्यात्मिकता में निहित एक शाश्वत जीवन शैली है.’ आयुष के इस्लाम अपनाने और चांदनी कुरैशी से शादी करने से शामली में विवाद खड़ा हो गया था जब 8 जून को ईद की नमाज पढ़ते हुए उसकी तस्वीरें वायरल हुईं थीं.

#Shamli bizman’s son Ayush Malik-turned-Mohd Ali professes ‘ghar wapsi’, performs prayer @ home amid a jubilant family, though his expressions tell a different story. Muslim gym trainer whom he had married is now in jail along with her father on the charges of ‘forced conversion’ pic.twitter.com/URAitSjs6n — Sandeep Rai (@RaiSandeepTOI) June 29, 2026

पिता ने दर्ज करवाया था केस

इस घटना ने हिंदू संगठनों का ध्यान खींचा और ‘उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलिजन एक्ट’ के तहत केस दर्ज किया गया. बाद में पुलिस ने इस मामले में चांदनी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया. आयुष के परिवार ने आरोप लगाया कि परिवार की प्रॉपर्टी हड़पने की साज़िश के तहत उसे धर्म बदलने के लिए फंसाया गया. चांदनी, आठ नामजद आरोपियों और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई.

‘अपनी मर्जी से अपना था इस्लाम’

इससे पहले, आयुष ने कहा था कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाया है. उसने कहा था कि बचपन से ही उसका इस्लाम की ओर झुकाव था. उसने लगभग चार साल पहले धर्म बदला और अपनी मर्जी से चांदनी से शादी की. उसने यह भी कहा था कि दोनों बालिग हैं और कानूनी तौर पर अपने फैसले लेने के हकदार हैं.

स्वामी यशवीर महाराज ने भी की पुष्टि

योग साधना आश्रम के स्वामी यशवीर महाराज ने भी आयुष की हिंदू धर्म में वापसी की पुष्टि की. मंगलवार (जून, 30, 2026) को न्यूज एजेंसी PTI से बात करते हुए हुए उन्होंने कहा, ‘आयुष मलिक हिंदू धर्म में लौट आए हैं और घर पर फिर से पूजा-पाठ शुरू कर दिया है. उन्होंने घर से मुस्लिम धर्म से जुड़ी सभी चीजें भी हटा दी हैं.’ स्वामी यशवीर ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर अभियान चलाया गया था और आयुष की घर वापसी के साथ वह सफल रहा.