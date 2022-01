NCP, UP, Sharad Pawar: राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख (NCP Chief ) शरद पवार (Sharad Pawar) ने आज बुधवार को बड़ा बयान देते हुए हुए दावा किया है कि समाजवादी पार्टी में 13 विधायक शामिल होंगे. साथ हीं उन्‍होंने यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है. वहीं गोवा में कांग्रेस और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है. एनसीपी चीफ पवार का यह बयान यूपी सरकार में मंत्री रहे स्‍वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल होने के ठीक बाद आई है. मुंबई में शरद पावर ने कहा, गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है.Also Read - UP Election 2022: पश्चिमी यूपी में हम 2017 दोहराएँगे, BJP नेता Sanjeev Balyan का बड़ा बयान, देखिए Exclusive इंटरव्यू

13 MLAs are going to join Samajwadi Party (SP): NCP chief Sharad Pawar on Uttar Pradesh minister Swami Prasad Maury resigning and joining SP pic.twitter.com/ZZJnAQRvba

स्वामी प्रसाद मौर्य BJP छोड़ सपा में शामिल, तीन और विधायकों का इस्तीफा

उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने और सपा में शामिल होने पर राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा, समाजवादी पार्टी (SP) में 13 विधायक शामिल होने जा रहे हैं.

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, यूपी में हम समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे. कल समाजवादी पार्टी की वहां रैली है, जिसमें एनसीपी भी शामिल होगी, वहां सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है.

Communal polarisation is being done in Uttar Pradesh, ahead of Assembly elections. The people of UP will give a befitting reply to this: NCP Chief Sharad Pawar

