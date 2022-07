UP News: प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एक बार फिर खुलकर अखिलेश यादव की आलोचना की है. उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश यादव को राजनैतिक तौर पर अपरिपक्व बताया. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और जीता तो उनसे भी राय लेनी चाहिए थी. चुनाव से पहले अगर अखिलेश यादव उनका सुझाव मान लेते और उन 100 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया होता जिनका सुझाव हमने एक साल पहले दिया था तो आज समाजवादी पार्टी की स्थिति कुछ और होती. शायद वे सत्ता में होते.Also Read - चित्रकूट में NH-35 के किनारे बैठे 8 लोगों को पिकअप ने कुचला, 5 की मौके पर मौत; रोड पर लगा जाम

समाजवादी पार्टी (सपा) से विधायक शिवपाल यादव ने कहा कि उन्हें सपा की तरफ कभी भी किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया. राष्ट्रपति चुनाव में मतदान को लेकर उन्होंने कहा कि हमने बहुत पहले कहा था जो हमसे वोट मांगेगा हम उसके पक्ष में मतदान करेंगे. इससे पहले भी राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तो न तो हमें समाजवादी पार्टी ने बुलाया और न ही वोट मांगा. उस समय रामनाथ कोविंद ने वोट मांगा था तो हमने दिया था. Also Read - यूपीः सपा प्रमुख अखिलेश यादव को तगड़ा झटका! बीजेपी के खेमे में दिखे ओपी राजभर व चाचा शिवपाल

शिवपाल यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रात राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में आयोजित डिनर पार्टी में मुझे बुलाया था. मैंने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी की. द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का हमने फैसला किया है. Also Read - समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में गंवाया नेता प्रतिपक्ष का पद, जानें कैसे हुआ ऐसा

I'd already said that I'm going to vote for the one who asks for it. Neither Samajwadi Party called me, nor asked for my vote. CM Yogi Adityanath invited me yesterday where I met NDA's Presidential candidate Droupadi Murmu & decided to vote for her: PSP chief Shivpal Singh Yadav pic.twitter.com/iPjZHbyIbC

