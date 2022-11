यूपी सरकार ने घटाई शिवपाल यादव की सिक्योरिटी, अब मिलेगा Y श्रेणी का सुरक्षा घेरा

UP News: मैनपुरी उपचुनाव के बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री शिवपाल की सुरक्षा घटा दी गई है. यूपी पुलिस के अनुसार, अब शिवपाल यादव की सुरक्षा जेड श्रेणी से घटाकर वाई श्रेणी में कर दी गई है. शासन की तरह से जारी आदेश के अनुसार, शिवपाल यादव की सुरक्षा का आकलन करने के बाद उनकी सिक्योरिटी घटाने का फैसला किया गया है. आदेश के अनुसार, शिवपाल यादव को वाई श्रेणी के मानकों के अनुसार सुरक्षा दी जाएगी. इसे मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी उम्मीदवार डिंपल यादव को उनके समर्थन के सीधे परिणाम के रूप में देखा जा रहा है.

लखनऊ के पुलिस आयुक्त और अन्य संबंधित अधिकारियों को लिखे पत्र में पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) इटावा, वैभव कृष्ण ने कहा कि शिवपाल यादव को खतरे की आशंका के संबंध में हालिया समीक्षा बैठक में सुरक्षा कम करने का निर्णय लिया गया. वर्ष 2018 में शिवपाल सिंह यादव को ‘जेड श्रेणी’ की सुरक्षा प्रदान की गयी थी. पुलिस के अनुसार ‘वाई श्रेणी’ की सुरक्षा में कुल 11 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं जिनमें दो पीएसओ (निजी सुरक्षा गार्ड) भी होते हैं, जबकि ‘जेड श्रेणी’ की सुरक्षा में राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) के चार से पांच कमांडो सहित कुल 22 सुरक्षाकर्मी तैनात किये जाते हैं.