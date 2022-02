UP Election 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे और सातवें चरण के लिए प्रचार जोरों पर है. तमाम पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों को पूर्वांचल में उतार दिया है. भाजपा की ओर से प्रचार के लिए पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने गाजीपुर में आयोजित रैली में जो भाषण दिया उस पर विवाद होना तय है. शिवराज सिंह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म भारत में राक्षसों के खात्मे और लोगों के भले के लिए हुआ है.Also Read - यूक्रेन-रुस युद्ध पर पीएम मोदी ने की हाईलेवल मीटिंग, 4 केंद्रीय मंत्री जा सकते हैं यूक्रेन के पड़ोसी देश: सूत्र

I believe PM Modi is born in India to destroy demons and to do the welfare of people. PM Modi today has decided to send 4 union ministers to ensure that every single Indian is evacuated safely from Ukraine: MP CM Shivraj Singh Chouhan at a rally in UP's Ghazipur#UPElections2022 pic.twitter.com/HW8N797xvF

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 28, 2022