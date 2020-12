Uttar Pradesh Crime News: मेरठ जिले के गंगा सागर कॉलोनी के पास कैलाश वाटिका में रहनेवाले एक युवक ने 20 कुत्तों का खाना नहीं बनाने पर बहन की गोली मारकर हत्या कर दी. युवक रोज अपनी बहन से 20 कुत्तों के लिए रोटी बनाने के लिए कहता था, जिसे लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था. सोमवार की रात बहन ने कुत्तों के लिए रोटी बनाने से इनकार किया तो भाई ने बहन की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया. देर रात पुलिस ने उसे गिररफ्तार कर लिया है. Also Read - Uttar Pradesh News: कानपुर में नाबालिग से चार युवकों ने किया गैंगरेप, पुलिस गिरफ्त में आरोपी

जानकारी के मुताबिक कैलाश वाटिका निवासी योगेंद्र कुमार बिल्डर है और मूल रूप से रजपुरा का रहने वाला है. इनकी मां सरोज, बहन पारुल और छोटा भाई आशीष सोमवार को घर पर ही थे, जबकि योगेंद्र दिल्ली में थे. आशीष कुत्तों का व्यापार करता है और देरशाम करीब 7:30 बजे आशीष ने पारुल को अपने 20 कुत्तों के लिए खाना बनाने को कहा. Also Read - अनोखी घटना : रात में चक्रवाती तूफान निवार ने मचाई तबाही, सुबह लोगों को बिखरा मिला सोना

पारुल ने 20 कुत्तों के लिए खाना बनाने से मना कर दिया जिसके बाद दोनों भाई-बहन के बीच झगड़ा हुआ. करीब आठ बजे रात को आशीष ने तमंचे से पारुल को गोली मारी और फरार हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही भावनपुर पुलिस मौके पर पहुंची. देररात घेराबंदी कर पुलिस ने आरोपी आशीष को दबोच लिया. Also Read - Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में 21 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार

Meerut: A 25-year-old man held for shooting his sister dead in Bhawanpur area. SP Dehat Keshav Kumar says, “Every day, the accused would ask his sister to make rotis for his 20 pet dogs. Today, he shot her dead when she denied”. (14.12) pic.twitter.com/F1ZNEDVTPD

— ANI UP (@ANINewsUP) December 15, 2020