शाहजहांपुर: पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले की और कथित पीड़िता कानून की छात्रा के खिलाफ जबरन वसूली के मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने बुधवार को दोनों मामलों में आरोप पत्र दायर किए. एसआईटी ने दो महीने लंबी जांच के बाद दोनों मामलों में 20 पेज का आरोप-पत्र दायर किया. केस डायरी कुल 4,700 पृष्ठों की है.

Special Investigation Team (SIT) files chargesheet in connection with a case against 5 people on charges of demanding extortion money from BJP leader Chinmayanand. Among those named is the law student who had accused Chinmayanand of rape. (File pic) pic.twitter.com/5ztUU8sqlR

— ANI UP (@ANINewsUP) November 6, 2019