शाहजहांपुर (उप्र): भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद से पूछताछ के बाद एसआईटी ने शुक्रवार को उन पर आरोप लगाने वाली पीड़िता छात्रा से पूछताछ शुरू की. उच्चतम न्यायालय के आदेश पर गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की टीम ने बृहस्पतिवार देर रात स्वामी चिन्मयानंद से सात घंटे तक पूछताछ की. एसआईटी की टीम ने चिन्मयानंद के आवास दिव्य धाम में उनके शयन कक्ष को भी सील कर दिया.

BJP leader Swami Chinmayanand was questioned by Special Investigation Team (SIT) yesterday, in connection with the alleged sexual harassment of a law student. (File pic) pic.twitter.com/T27K98Ay4Y

— ANI UP (@ANINewsUP) September 13, 2019