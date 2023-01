उत्तर प्रदेश के आगरा में छह मकान और एक मंदिर ढहा, चार साल की मासूम की मौत; दो घायल

UP News: उत्तर प्रदेश के आगरा में एक धर्मशाला में चल रहे खुदाई के कारण उसके पास बने मंदिर के अलावा छह मकान ढह गए. हादसे में चार साल की मासूम की मौत हो गई और दो अन्य लोग घायल हो गए. पुलिस उपायुक्त (नगर) विकास कुमार ने बताया कि आगरा शहर रेलवे स्टेशन के पास टीला मैथन मोहल्ले की एक धर्मशाला में खुदाई का काम चल रहा था, जिसके असर से छह मकान और एक मंदिर ढह गया. पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘तीन लोग मलबे में दब गए. उनकी पहचान विवेक कुमार और उनकी दो बेटियों – विदेही (पांच) और रुसाली (चार) के रूप में की गई. तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां रुसाली की मौत हो गई.’

घटना में जो मकान ढहे हैं, उनमें से एक में रहने वाले मनोज वर्मा ने कहा, ‘ईश्वर की कृपा रही कि यह घटना सुबह ऐसे समय में हुई जब बहुत कम लोग अपने घरों में थे. अगर यह रात में हुआ होता तो कई लोग फंस गए होते.’ पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे मामले की जांच कर रहे हैं. इस संबंध में अतिरिक्त जिलाधिकारी (एडीएम) सिटी अंजनी कुमार ने बताया कि सिटी स्टेशन रोड स्थित धर्मशाला में बेसमेंट में खुदाई का कार्य किया जा रहा था. उन्होंने कहा कि धर्मशाला के ऊपरी भाग में स्थित टीला माईथान के छह मकान इसकी जद में आ गये और वह ढह गये.