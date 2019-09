लखनऊ: उत्तर प्रदेश के एटा जिले के थाना मिरहची क्षेत्र में शनिवार को एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में फैक्टरी संचालिका सहित छह लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घटना की जानकारी मिलते ही डीएम और एसएसपी सहित कई अफसर मौके पर पहुंच गए. राहत बचाव कार्य जारी है. बताया गया है कि पटाखा फैक्ट्री में 15 से अधिक लोग मौजूद थे. इनमें कई बच्चे व महिलाएं भी शामिल हैं. कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है.

#UPDATE Etah: Six people dead, after an explosion in a fire-cracker factory in Mirehchi, earlier today. https://t.co/et1rHd6LXc

— ANI UP (@ANINewsUP) September 21, 2019