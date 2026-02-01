By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
8 लाख UP वालों का स्मार्ट मीटर बैलेंस गायब! 9 फरवरी से घर-घर आएंगे बिजली वाले, स्मार्ट मीटर की परेशानी होगी खत्म या आएगी नई मुसीबत?
इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और तकनीकी खामियों का जल्द समाधान संभव होगा. बिजली उपभोक्ताओं को सलाह है कि इस अवधि में सक्रिय रहें और अपनी शिकायतें दर्ज कराएं.
उत्तर प्रदेश में लगाए जा चुके स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स को लेकर सरकार ने बढ़ा कदम उठाया है. इन मीटर्स को लेकर उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों के बीच ये फैसला लिया गया है. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने देशभर की सभी बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश जारी किया है कि 9 फरवरी से 23 फरवरी 2026 तक ‘स्मार्ट मीटर पखवाड़ा’ का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाए. इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं को दूर करना, उपभोक्ताओं को जागरूक करना और उनकी शिकायतों का समाधान करना है.
बड़ी संख्या में उपभोक्ता परेशान
उत्तर प्रदेश में अब तक 61 लाख 64 हजार 908 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से करीब 47 लाख 43 हजार 499 मीटर प्रीपेड मोड में कार्यरत हैं. इनमें से बड़ी संख्या में उपभोक्ता परेशान हैं. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के अनुसार, प्रदेश में 8 लाख से अधिक उपभोक्ता अपने स्मार्ट मीटर का बैलेंस नहीं देख पा रहे हैं. उपभोक्ताओं की शिकायत है कि उन्हें मीटर में कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा है कि कितने यूनिट बिजली खर्च हुई है, बिल कितने यूनिट का आया है. इससे बिल पे करने में भी परेशानी आ रही है.
पोर्टल में तकनीकी खराबी से परेशानी
यह समस्या UPPCL स्मार्ट ऐप और आधिकारिक पोर्टल में तकनीकी खराबी के कारण उत्पन्न हुई है, जिससे उपभोक्ताओं को बकाया राशि की जानकारी नहीं मिल पा रही.शिकायतें केवल बैलेंस न दिखने तक सीमित नहीं हैं. उपभोक्ताओं ने अधिक बिल आने, मीटर तेज चलने, तकनीकी खामियों और बिना सूचना के कनेक्शन कटने जैसी कई गंभीर समस्याएं दर्ज कराई हैं. इन मुद्दों पर उपभोक्ता परिषद ने लगातार भारत सरकार और REC (रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन) से शिकायत की है. कुछ मामलों में मीटर निर्माता कंपनियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं.
बिजली विभाग की टीमें घर-घर जाकर पहुंचेंगी
इस पखवाड़े के दौरान बिजली विभाग की टीमें घर-घर जाकर पहुंचेंगी. वे स्मार्ट मीटर का डेमोंस्ट्रेशन सेशन आयोजित करेंगी, जिसमें मीटर की कार्यप्रणाली, बैलेंस चेक करने का तरीका, रिचार्ज प्रक्रिया और फायदे विस्तार से समझाए जाएंगे.
उपभोक्ताओं से फीडबैक अनिवार्य रूप से लिया जाएगा. अवधेश कुमार वर्मा ने अपील की है कि जब टीम घर पहुंचे, तो अपनी हर समस्या लिखित रूप में सौंपें, ताकि सामूहिक आवाज मजबूत हो और सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचे. यह अभियान उपभोक्ताओं के लिए राहत की उम्मीद जगाता है, क्योंकि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और तकनीकी खामियों का जल्द समाधान संभव होगा. बिजली उपभोक्ताओं को सलाह है कि इस अवधि में सक्रिय रहें और अपनी शिकायतें दर्ज कराएं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें