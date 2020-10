Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड (Hathras Incident) को लेकर पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है. इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आज तीन दिन में आज दूसरी बार पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं. राहुल गांधी के हाथरस जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने जोरदार निशाना साधा है. स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी पीड़िता के न्याय के लिए नहीं बल्कि राजनीति के लिए हाथरस जा रहे हैं. राहुल गांधी के हाथरस दौरे को देखते हुए दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे पर सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं. Also Read - उत्तरप्रदेश: हाथरस की घटना पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती हुईं नाराज, उठाए कई सवाल

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा, “जनता कांग्रेस की रणनीति से वाकिफ है… इसलिए उन्होंने 2019 में बीजेपी की जीत सुनिश्चित की.” उन्होंने कहा, “एक लोकतांत्रिक देश में राजनेता को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि हाथरस का उनका (राहुल गांधी) दौरा अपनी राजनीति के लिए है, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए नहीं.” Also Read - Hathras Case: मीडिया को मिली परिजनों से बात करने की इजाजत, भाभी ने लगाया बड़ा आरोप

People are aware Congress’ tactics of that is why they ensured a historic win for BJP in 2019 polls. People understand that their visit to Hathras is for their politics & not for justice to the victim: Union Minister Smriti Irani on Rahul Gandhi’s scheduled visit to UP’s Hathras pic.twitter.com/bZIyXGwuyt Also Read - UP में मनरेगा की तरह शहरों में रोजगार गारंटी की योजना लाएगी योगी सरकार, हो रही तैयारी

— ANI (@ANI) October 3, 2020